Sakari Kestisen mielipidekirjoitus (TS 19.12.) sisältää asiavirheitä, jotka haluamme oikaista.

VR:n strategisiin tavoitteisiin kuuluu junan markkinaosuuden kasvattaminen. Vuonna 2019 ennen koronaa junan kulkutapaosuudessa saavutettiin ennätykselliset 6,2 prosenttia tuloksena merkittävästä kasvusta junien matkamäärissä vuodesta 2016 lähtien. Tämä on Suomen osalta ennätys ja merkittävästi yli historiallisen noin viiden prosentin tason.

Jotta kulkutapaosuus kasvaisi jatkossakin, junamatkustamisen tulee olla houkutteleva vaihtoehto ennen kaikkea yksityisautoilulle, mutta myös muille kulkumuodoille. Tähän vaikuttaa paitsi hintataso, tarjonta ja aikataulut myös kaluston esteettömyys, mukavuudet ja junan muut palvelut.

Lisäksi on huomioitava, että kaikkien kaukoliikenteen junien keskimääräinen täyttöaste on ollut ennen koronaakin vain reilut 40 prosenttia. Pelkästään junien täyttöastetta kasvattamalla on mahdollista nostaa junan markkinaosuutta. Vielä suurempi loikka saavutetaan investoimalla olemassa olevaan ja uuteen ratainfraan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoituksessa kerrotaan, että VR:n kalustopula olisi estänyt alueellisen lähijunaliikenteen järjestämisen. VR käy jatkuvaa tiivistä vuoropuhelua kaupunkien ja maakuntien kanssa alueellisen lähijunaliikenteen kehittämiseksi. Kaluston kierrätys ei vaikuta alueellisen lähijunaliikenteen järjestämiseen millään alueella. Kalusto ei ole ainut, eikä merkittävin alueellisen lähijunaliikenteen kehittämiseen vaikuttava asia.

Mitkään alueelliset lähijunahankkeet eivät ole markkinaehtoista, lipputuloilla rahoitettavaa liikennettä vaan ostoliikennettä, jolle tarvitaan maksaja. Jos tappiolliselle liikenteelle löytyy maksaja, niin löytyy myös liikennöitsijä.

Uutta kalustoa pystyy myös hankkimaan viidessä eikä 10 vuodessa.

Kestinen ehdottaa, että yksikerroksisesta Ex-vaunu- ja Eil-lähiliikennekalustosta tehtäisiin esteetöntä liittämällä mukaan kaksikerrosvaunu.

Valitettavasti ehdotus ei ole toteutuskelpoinen, sillä kaksikerrosvaunuista vain Edfs- ja Eds-vaunut ovat esteettömät ja nämä kaikki vaunut ovat jo sidottuja nykyiseen ohjausvaunulliseen kaksikerros-IC-kaukojunaliikenteeseen. Kyseinen kalusto ei sovellu lähiliikenteeseen, jonka pystyy toteuttamaan kustannustehokkaasti sähkömoottorijunilla.

Kirjoituksessa kerrotaan, että Eil- ja Ex-vaunut kulkevat Sr2- tai Sr3-veturilla vedettynä 160/km/h ja telit vaihtamalla jopa 200 km/h. Ainoastaan telien vaihto ei valitettavasti nosta vaunujen nopeutta, vaan vaunut vaatisivat myös muita teknisiä muutoksia.

Eil- ja Ex-vaunut eivät ole myöskään ohjausvaunukelpoisia eli niitä ei ole teknisesti rakennettu työntämällä tapahtuvaan liikennöintiin eikä varusteltu tätä varten tarvittavilla tiedonsiirtomahdollisuuksilla.

Uuden kaluston arvo on satoja miljoonia euroja, kun taas kierrätettävän kaluston arvo maksimoidaan hyödyntämällä varaosia ja materiaaleja liikenteessä olevassa kalustossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Peruskysymys VR:n näkökulmasta on edelleen se, investoidaanko vanhaan kalustoon, jolla saadaan se liikkeelle vielä 10 vuodeksi, vai investoidaanko uuteen kalustoon, jolla voidaan operoida seuraavat 30-40 vuotta. Uusi kalusto vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden matkustajien vaatimuksiin ja joiden myötä yhä useampi valitsisi ilmastoystävällisen junan.

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

VR Group