Kun katsomme taaksepäin vuotta 2020, voi varmaan moni olla kanssani samaa mieltä siitä, että kulunut vuosi ei välttämättä ole ollut mitä miellyttävin vuosi koronaviruksesta aiheutuneiden poikkeusolojen vuoksi.

Poikkeusolot toivat esiin elämän arvaamattomuuden; miten tavallaan pienikin asia voi laajentua niin isoihin mittasuhteisiin, että se vaikuttaa meidän jokaisen arkielämään, suunnitelmiin ja yleiseen hyvinvointiin.

Valitettavasti koronarajoitusten myötä julkisessa keskustelussa on noussut esiin eräs ikävä ilmiö. Koronaan sairastuneita on alettu syyttelemään vastuuttomasta asenteesta, tartunnan lähteitä on syyllistetty tai on esitetty perättömiä epäilyksiä tartuntojen lähteistä.

Meidän kaikkien on kuitenkin hyvä muistaa, että tiettyjen ihmisten tai ihmisryhmien mustamaalaaminen tai syyttely eivät nyt auta, vaan ainoastaan heikentävät ilmapiiriä yhteiskunnassamme.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toisaalta tämän vuoden aikana on noussut esiin positiivisiakin asioita. Poikkeusolojen aiheuttamat karanteenit ja eristykset ovat herättäneet meissä monessa halun auttaa toisiamme eri tavoin, sekä fyysisesti että henkisesti tukemalla.

Tällaisina aikoina yhteisöllisyyden merkitys korostuu, kun ymmärretään, että olemme kaikki yhdessä, samassa veneessä, ja tarvitsemme toinen toisiamme.

Tavallisesti, poikkeusolojen ulkopuolella, yhteisöllisyys ei näyttele suomalaisten elämässä kovinkaan suurta roolia. Joulu on kuitenkin ehkä ainut aika vuodessa, jolloin yhteisöllisyys astuu suomalaisten keskuudessa voimakkaammin esiin, mutta tänä jouluna on annettu rajoitus viettää joulua vain ydinperheen kesken.

Kokoontumisen rajoittaminen juuri joulun aikaan on varmasti monille perheille, ja etenkin yksinasuville, henkisesti hyvin rankka asia. Monelle ihmiselle tulee tästä joulusta pimeääkin pimeämpi joulu.

Toivon siis omasta puolestani kaikille Suomessa asuville jaksamista tällaisena erityisen pimeänä aikana. Sovelletaan keinoja muistaa toinen toisiamme ja yritetään pitää sydän ja mieli lämpimänä.

Toivon myös oman yhteisöni ja maahanmuuttajayhteisöjen taholta, että osoitettaisiin tukemme niitä joulua viettäviä kohtaan, joille joulun järjestäminen tänä vuonna voi olla erityisen vaikeaa. Vain yksi lämmin hymy, tai pienikin hyvä teko, voi olla jollekin iso asia.

Muhis Azizi

Turun kaupunginhallituksen jäsen (kok)