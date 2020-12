Tämä vuosi on ollut erittäin raskas monella tapaa. Covid-19-virus on runnellut maailmaa eri tavoilla. Useilla ihmisillä toimeentulo on kovassa ja taloudelliset tappiot suuria.

Hoitoalalla ei ole työstä ollut pulaa, enemmänkin siellä on saanut tehdä töitä kahden tai kolmen ihmisen edestä. Nyt tilanne viruksen suhteen näyttää menevän huonompaan suuntaan ja sairaaloihin on taattava riittävä henkilökuntamitoitus. Mietitään, millä keinoilla hoitajat saadaan töihin jouluna lomilta.

Onneksi jotkin työnantajat maksavat kunnon korvauksen joulun ajan menetetyistä vapaista. Jossakin kuitenkin mietitään pakkolakia, jotta taataan riittävä henkilökunta. Ei näin!

Tuntuu, että hoitajien selkänahkaa on revitty jo kauan ja nyt alkaa tulla loppu. Arvostuksella ei elä eikä saa perheelle ruokaa.

Miten turvataan se, että hoitajia riittää tämän virustaistelun jälkeen ja tulevina vuosina? Luulen, että kun tämä epidemia on ohi, tulee moni hoitaja sairastumaan ihan vain väsymyksestä. Kuka hullu sitten tälle alalle lähtee opiskelemaan, jos asiat eivät muutu? Lähdetkö itse, jos työstä ei saa koulutuksen/vaativuuden mukaista korvausta? Pääasiassa teet kolmivuorotyötä. Ja sitten se arvostus, mistä aina puhutaan.... olen aika monta kertaa kuullut päättäjien tai työnantajien suusta: tulijoita löytyy, kuka tahansa voi kadulta tulla tätä hommaa tekemään.

Anteeksi kuinka?!? Jos näin on, miksi on paniikki siitä, että joulun ajaksi riittää henkilökuntaa?

Nyt olisi aika alkaa miettiä, miten hoitoalasta saadaan vetovoimainen ja houkutteleva. Tulevaisuudessa olisi hyvä unohtaa sotet ja muut uudistukset. Olisi tervetullutta, jos hoitoalalle suunniteltuja muutoksia lähdettäisiin miettimään joskus niin, että kuullaan alalla olevia sekä asiakkaita/potilaita.

Ensimmäisenä on saatava hoitajamitoitus oikeanlaiseksi. Ja kyllä tästä työstä on myös maksettava kunnolla.

Tea Häkkinen

sairaanhoitaja