Janne Pennanen ja Taina Hakkarainen kirjoittivat (TS 10.12.), että sähköautoihin liittyisi selvittämättömiä ongelmia. Haluaisimme oikaista esitettyjä väitteitä.

Nykyaikaisen täyssähköauton esikuvana toimii GM EV1, joka tuotiin markkinoille vuonna 1996. Modernissa maailmassa on siis ollut neljännesvuosisata aikaa pohtia liikenteen sähköistymisen vaikutuksia. Olisi erikoista, jos tuossa ajassa asiaa ei ehdittäisi selvittää perin pohjin.

Akkumineraalit ovat periaatteessa uusiutumattomia, mutta käytännössä tilanne on parempi kuin miltä se kuulostaa. Syynä on se, että akut voidaan kierrättää. Siinä missä polttoaine on kertakäyttöistä, eivät akkumineraalit katoa käytön myötä akusta mihinkään. Laboratoriotasolla on jo vuosia sitten päästy lähes sataprosenttiseen kierrätysasteeseen, joten tekniikasta akkujen kierrätys ei jää kiinni.

Mikäli ajaa polttomoottoriautolla, on hyvä pohtia, mistä materiaaleista oman auton osat on valmistettu. Tämän lisäksi polttoainetuotannossa käytetään muun muassa kobolttia. Olisi erikoista, jos koboltin käyttö puhelimiin, tietokoneisiin ja polttoaineisiin hyväksyttäisiin, mutta sähköautoihin ei.

Tämä ei tietenkään poissulje sitä, että Suomella on velvollisuus hoitaa kaivostoiminta vastuullisesti. Se voi olla meille myös ratkaiseva kilpailuetu maailmanmarkkinoilla.

Kirjoituksessa puhuttiin kaivostoiminnan rahtiliikenteestä. On syytä muistaa, että polttoaineiden kuljetus se vasta on laajamittaista rahtiliikennettä.

Sähköautojen latauksen yksi hienous piilee siinä, että sähkö siirtyy johtoja pitkin ympäri maata. Öljyrekkojen väheneminen tarkoittaa samalla myös pienempää riskiä vakaville ympäristötuhoille, joita öljyvuodot aiheuttavat. Muista riskeistä puhumattakaan.

Sähköautojen paloriskiä on selvitetty useissa eri maissa ja näiden selvitysten pohjalta voidaan todeta, että paloriski ei ole suurempi. Se on vain erilainen.

Akkupalo sammuu vedellä, mutta sammutustyö kestää pidemmän aikaa. Sitä vastoin sähköautot syttyvät polttomoottoriautoa harvemmin tuleen ja akkua on ylipäätään vaikea saada palamaan. Palokokeita tehneiden kommentit ovat melko tyhjentäviä, kun akku ei meinaa syttyä edes auton alle tehdyllä avotulella.

Asiasta on toki olemassa pelkoa lietsovia kirjoituksia, jotka eivät perustu tieteeseen tai tilastoihin.

Sähkön riittävyydestä ei ole syytä kantaa huolta. Mikäli ajaa 20 000 kilometriä vuodessa, tarvitaan sähköauton lataukseen sähköä noin 4 000 kilowattituntia. Sen tuotanto ei ole ongelma; kaikkien Suomen henkilöautojen sähköistäminen nostaisi maamme sähkönkulutusta vain noin 10 prosenttia.

On myös kummallista ajatella, että kun sähköverkoissa kulkee enemmän sähköä, sen hinta nousisi. Sähköverkon kustannuksista suurin osa on kiinteitä kustannuksia ja valtaosassa kotitalouksista sähköauton lataus onnistuu olemassa olevalla sähköliittymällä. Tästäkin leviää netissä väärää tietoa kulovalkean tavoin.

Yksi olennainen hyöty sähköautoissa on polttomoottoriautoja parempi talvikäynnistyvyys. Sähkömoottorille kun ei ole juurikaan merkitystä, onko lämpötila +50 vai -50 astetta.

Akkujen toimivuuden suhteen moni luulo perustuu kokemuksiin puhelimista, joiden akut eivät ole vertailukelpoisia sähköautojen akkuihin. Pakkaskestävyys on ominaisuus, joka sähköautojen suunnittelussa on otettu huomioon. Jos ei usko autolehtien pakkastesteihin ja Lapissa asuvien sähköautoilijoiden kertomuksiin, voi asiaa kokeilla itsekin.

Lopuksi todettakoon, että siinä missä jätteistä valmistetut biopolttoaineet ovat mainio osaratkaisu, ei kestäviä raaka-aineita riitä läheskään kaikelle tieliikenteelle. Näin ollen päästövähennyksiin tarvitaan väistämättä muitakin ratkaisuja.

Sähkö on erinomainen vaihtoehto liikkumiseen ja Suomi on etulyöntiasemassa liikenteen sähköistämisessä. Auton kytkeminen sähköverkkoon kun on monille tuttua talvisin, auton esilämmityksen myötä.

Mitäpä jos lämmityksen lisäksi saisit samalla vaivalla akun täyteen joka yö? Se on monelle sähköautoilijalle arkipäivää jo nykyään.

Tuukka Heikkilä

asiantuntija

Energiateollisuus ry

Vesa Linja-aho

ryhmäpäällikkö (sähköautot ja latausjärjestelmät)

Sähköalan standardointijärjestö SESKO ry