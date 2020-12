Koko ajan puhutaan konserttitalosta ja sen paikasta. Sitä käyttää kourallinen ihmisiä silloin tällöin. Mutta yleisurheilijat ovat vallan ilman kunnon talviajan harjoituspaikkaa. Kunnon iso urheiluhalli on paljon tärkeämpi kuin konserttitalo!

Paavo Nurmen kotikaupunki ja Kupittaan urheiluhallissa on 170 metrin juoksurata, todella surkeaa Turun kaupungilta.

Halli on liian pieni kävijämääriin nähden. Ei kehtaa missään edes sanoa, että Turussa on ”urheiluhalli”. Monissa kaupungeissa on täysmittaiset juoksuradat talvikäyttöön halleissa, mutta Turussa puuhataan konserttitaloa ja palloiluhalleja. Häpeällistä!

Liikkuja