Turun Sanomien (15.12.) uutinen junakaluston romuttamisesta oli viiltävä. Valtio-omistajaa hämäämällä voidaan hävittää satojen miljoonien omaisuus. Tämä on monopoliyhtiölle kiistaton etu, mutta kansantalouden ja ilmaston näkökulmasta kestämätöntä.

VR:n vastineessa (TS 16.12.) yritettiin selitellä mustaa valkoiseksi. VR:llä ei ole aikomustakaan kasvattaa markkinoita. Viimeisten 30 vuoden aikana rautateiden kulkutapaosuus on polkenut paikallaan viidessä prosentissa. Samalla kun VR viherpesee itseään ilmastoystävällisenä yhtiönä, se on lakkauttanut vähemmän tuottavia junavuoroja. Jopa Turun junayhteyksiä on heikennetty oleellisesti viime vuosina.

VR on hankkimassa uutta lähiliikennekalustoa, mutta hankinta kestää 5–10 vuotta. Uusia junia odotellessa henkilöliikenteen kapasiteetti laskee romutusten myötä entisestään.

Nykyisen kaluston saneeraus voidaan aloittaa heti. Kuten LVM:n raportti osoittaa, ilmastoinnin kaltaiset parannukset ovat toteutettavissa helposti.

Yksikerrosvaunujen ylläpito ja käyttö ruuhka-aikoina on lähivuosina ainoa vaihtoehto lisätä tarjontaa uusia junia odotellessa. Samalla vapautuisi esteetöntä kalustoa muuhun käyttöön, kuten Turun lähiliikenteeseen.

VR väitti, ettei kaluston romutus "vaikuta alueellisen lähijunaliikenteen järjestämiseen millään alueella". Todellisuudessa kalustopula on estänyt uuden liikenteen. Liikenneministeri Harakan sanoin (KKV 135/2020 vp) "VR:llä ei ilmoituksen mukaan ole vapaata lähiliikennekalustoa uusille yhteysväleille".

Tekosyynä romutuksille käytetään kaluston esteettömyyspuutteita. Samaan aikaan VR kuitenkin ajaa romutettavia vaunuja vastaavalla kalustolla päivittäin. Näiden osalta VR:llä ei ole aikomustakaan toteuttaa esteettömyyttä. Tämä ei siis tosiasiassa ole ongelma.

Esteettömyys voidaan toteuttaa käyttämällä yksikerrosvaunujen (Eil ja Ex) kanssa samassa junassa kaksikerrosvaunua. Sm2-lähiliikennekaluston esteettömyys on järjestettävissä invanostimella, kuten korkealattiaisissa Pendolino-junissa.

Eil- ja Ex-vaunut kulkevat Sr2- tai Sr3-veturilla vedettynä 160 km/h, mikä vastaa Sm4-taajamajunakaluston nopeutta. Yksikerrosvaunuissa nopeudennosto 200 km/h asti on tarvittaessa mahdollinen telit vaihtamalla.

Vaunut kelpaisivat sellaisenaan merkittävään osaan liikenteestä, sillä yli 160 km/h nopeutta ei tarvita lähiliikenteessä tai reiteillä Turku–Tampere–Pori, Tampere–Pieksämäki tai Kouvola–Oulu–Rovaniemi nopeusrajoitusten vuoksi. Vastaavasti näiltä reiteiltä voitaisiin vapauttaa nopean liikenteen kalustoa rataosille, joilla 200 km/h nopeutta tarvitaan.

Romutettavaa kalustoa väitetään liikennekelvottomaksi, vaikka ne on ajettu säilytykseen suoraan ajosta täysin toimintakuntoisena.

Ilkivallalta säästyneet vaunut ovat ajokuntoisia käyttövalmiushuollon ja tarkastuksen jälkeen, muut tarvittavan peruskorjauksen jälkeen. Näin mahdollistetaan kaluston turvallinen käyttö.

On myös täysin normaali tapa myydä tai huutokaupata ylijäämäkalusto. Miksi VR:lle sekään ei kelpaa?

Sakari Kestinen

Akaa