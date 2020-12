Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheeseen. Tämä tarkoittaa, että tilanne on vakava myös Kaarinassa ja tartuntoja on alkanut tulla päivittäin.

Kaarina kuitenkin hiljensi verkkosivujensa koronauutisointia viime viikolla. Turun sanomista 16.12. saimme lukea, että viime viikkoisista altistumisista Kuusiston päiväkodissa ei tiedotettu erikseen, koska Kaarina on siirtynyt tiedottamaan yksittäisistä tapauksista viikkokoosteessa.

Kävin lukaisemassa tuoreimman viikkokoosteen ja sieltä ilmeni aiemman viikon altistumiset Kuusistossa sekä Piikkiön yhtenäiskoulussa. Nämä olivat tietoja, jotka ennen näkyivät Kaarinan verkkosivujen uutisissa lähes viipymättä. Ja nuo verkkosivut ovat se paikka, josta me kuntalaiset todella tätä tietoa nyt tarvitsisimme päivittäin.

Miksi Kaarinassa päätettiin alkaa tiedottamaan vähemmän juuri kun epidemia on pahasti leviämässä?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olemme juuri siinä vaiheessa, että kaipaamme eniten tietoa arkisten päätöstemme tueksi. Mietimme esimerkiksi vanhempina päivittäin, minkä verran vähennämme lastemme vapaa-ajan kontakteja. Puntaroimme ja pähkäilemme viemmekö lapsemme liikuntaharrastukseen, kaverille, päiväkotiin tai sukulaiselle kylään.

Ja näiden päätösten pohjalle tarvitsemme ajantasaista tietoa, missä päin tartuntoja liikkuu. Ajantasaisen tiedon avulla voimme parhaassa tapauksessa saada tapausmääriä kuriin.

Kaarina perustelee tiedotteessaan 9.12., että "viestintätavan muutoksella kaupunki haluaa taata työntekijöilleen työrauhan".

Anteeksi mitä? Nyt ei ole kyse työrauhasta, vaan epidemian taltuttamisesta. Tiedottamisesta olisi tällä hetkellä pelkkiä positiivisia seurauksia tartuntojen kannalta, ja se lienee oleellisinta.

Kaarinalainen