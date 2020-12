Sairaalajohtaja Petri Virolainen allekirjoittaa väitteen hoitotyön aliresurssoimisesta (TS 16.12.) ja toteaa lähiesimiesten joutuneen puun ja kuoren väliin.

Kiitos Virolaiselle tästä rehellisestä kommentista. Minä puolestani allekirjoitan esimiesten joutuneen puun ja kuoren väliin.

Kuten Virolainen toteaa, on tehostaminen johtanut siihen, että hoitoajat ovat lyhentyneet ja tästä johtuen sairaaloissa ei ole ns. helppoja potilaita.

Samaan aikaan kun hoitoajat ovat lyhentyneet on terveydenhuollossa tapahtunut suorastaan digiloikka ja palveluja on pystytty siirtämään yhä enemmän verkkoon. Digitaalisten palvelujen ja muu potilaan hoitopolkuun kuuluva kehitystyö on osaltaan syönyt resursseja potilaan vierellä tapahtuvasta hoitotyöstä.

Kun potilaan hoitoisuuden nousua eikä kehittämistyöhön käytettyä työpanosta ei ole pystytty kompensoimaan on selvää, että kentällä on työmäärään liian vähän hoitajia. Jatkossa on sekä potilaiden hoitoisuus että kehittämistyön vaatima työpanos huomioitava hoitajaresursseja määriteltäessä.

Poikkeuksellisen raskas koronavuosi on lisännyt poissaoloja ja esimiehet ovat olleet täystyöllistettyjä sijaisten etsimisessä. Missään välissä ei johto ole kieltänyt sijaisten palkkaamista, mutta osaavia sairaanhoitajia ei muutamien kuukausien, puhumattakaan lyhyempiin sijaisuuksiin ole saatavilla.

Valitettavan usein joudun pyytämään omaa henkilöstöä venymään ns. hälytysrahalla ja toteamaan hoitajille, että "paikka on pystyssä" vain teidän jouston avulla.

Kaikille teille iso kiitos jaksamisesta.

Teija Tiusanen

osastonhoitaja, TtM

Tyks Orto