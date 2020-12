Vuosi 2020 on tuonut opetukseen suuria haasteita, joista osa kouluista ja opettajista on selvinnyt hyvin, toisaalla työ on jäänyt puolitiehen.

Luettuani mielipidekirjoituksen ”Etäopetusta on saatava yhdenmukaisella tavalla” (TS 11.12.) halusin kertoa toisenlaisen esimerkin etäopetuksesta, sellaisen mihin muidenkin pitäisi pyrkiä.

Turussa, ainakin Paattisten ja Rieskalähteen kouluissa sekä Ypsilonissa etäopetus on ollut kevään ensimmäisten viikkojen jälkeen erinomaista. Opetus on järjestetty etäyhteyden avulla lukujärjestyksen mukaan. Opettajat ovat pitäneet tunnit normaalisti ja Wilmaan on merkitty poissaolijat.

Oppilaat ovat pystyneet kysymään ja keskustelemaan opettajien kanssa reaaliaikaisesti ja läksyt on lähetetty opettajalle sähköisesti. Myös kokeet on pystytty pitämään aikataulun mukaisesti, opettajat ovat hienosti muokanneet kokeita niin, että ne pystytään pitämään valvomatta materiaalin käyttöä. Myös liikuntatunnit on pystytty pitämään etäyhteyden avulla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämä tietysti vaatii myös ajantasaiset laitteet kaikille oppilaille, mikä Turussa toteutuu. Tämä on myös sellainen asia, että sitä ei missään nimessä voi jättää vanhempien vastuulle hankkia.

Useamman koulun ja useamman etäopetusjakson jälkeen olen erittäin tyytyväinen opetuksen suhteen.

Nyt syksyllä etäopetukseen on pystytty siirtymään päivän varoitusajalla ilman, että opetus on siitä kärsinyt.

Ymmärrän kyllä, että tällainen opetus ei kaikille sovi, varsinkin alakoulun ensimmäisten luokkien oppilaat tarvitsevat lähiopetusta. Onneksi tämä on pystytty Turussa järjestämään, samoin kuin pienluokkien lähiopetus pääsääntöisesti.

Haluaisinkin esittää suuret kiitokset edellä mainittujen koulujen opettajille ja rehtoreille suuresta työstä sekä ennakkoluulottomasta otteesta uuden/vallitsevan tilanteen edessä.

Kehotan muita kouluja ottamaan mallia tästä, miten etäopetus voidaan järjestää laadukkaasti.

Tyytyväinen vanhempi