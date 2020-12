Uutiset koronarokotusten käynnistymisistä tuovat toivoa miljoonille, joiden henkeä virus uhkaa tai joiden toimeentulon pandemia on tuhonnut.

Pandemian seurauksista kärsitään ympäri maailmaa – myös ruuhkaisilla pakolaisleireillä ja liikkumisrajoitusten keskellä kehittyvissä maissa. Ei pidä myöskään unohtaa niitä satoja miljoonia lapsia, jotka ovat joutuneet luopumaan koulunkäynnistä jo kuukausiksi.

On elintärkeää, että rokotteet otetaan käyttöön tasa-arvoisesti. Päättäjien on huolehdittava, että niitä jaetaan strategisesti pandemian hillitsemiseksi ja että rokotetta saavat haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.

Kansalaisjärjestöillä on vuosikymmenien kokemus esimerkiksi hivin ja ebolan torjumisesta kehittyvissä maissa. Se on opettanut meille, että tautien leviämisen ehkäisemisen ja rokotteen onnistuneen käyttöönoton kannalta paikallisten työntekijöiden, uskonnollisten johtajien ja vapaaehtoisten terveystyöntekijöiden rooli on äärimmäisen tärkeä.

Yhteistyössä heidän kanssaan olemme valmiina toimeen. Pandemian voittamiseen ei riitä se, että huolehdimme vain omistamme.

Tiina Antturi

toiminnanjohtaja

kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision