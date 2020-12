Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä yli sata puhtaasti liiketoimintaa harjoittavaa kunta- tai kuntayhtymäomisteista yhtiötä. Ne muun muassa kuljettavat roskia, siivoavat, valmistavat ja myyvät ruokaa, pesevät pyykkiä ja kauppaavat kukkasia yli miljardilla eurolla. Toimialoilla, joilla kaikilla on myös yrityksiä. Poikkeuksena on vedenjakelu, joka on niin sanottu luonnollinen kuntaomisteinen monopoli.

Lisäksi kuntaomisteiset asunto- ja kiinteistöyhtiöt harjoittavat mittavaa liiketoimintaa niin rakennuttajina kuin rakennuttamiensa kohteiden vuokraajana kilpaillen yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Joissakin kunnissa jopa monopoliasemassa.

Kunnilla on lakisääteisten tehtävien lisäksi muita vapaaehtoisia tehtäviä, joita ne voivat hoitaa. Tätä niin sanottua yleistä toimialaa säätelee oikeuskäytäntöön perustuva rajaus, jonka mukaan kunta ei voi harjoittaa voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Kuntalain muutoksella kuntien on tullut yhtiöittää monia toimintojaan, ja tämä kehitys aiheuttaa sekaannusta. Kielto ei ole kuitenkaan hävinnyt minnekään. Kuntien ei siten tulisi harjoittaa voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, edes yhtiömuodossa. Mikäli kyseistä palvelua on tarjolla markkinoilla, kunnan tulee hankkia sitä eikä perustaa yksityisen kanssa kilpailevaa yhtiötä.

Onko näin? Ei. 26.11.2020 julkaistiin Kuntien liiketoiminta -raportti, jonka mukaan kunnat harjoittavat laajaa elinkeinotoimintaa eri puolilla maata.

Varsinais-Suomessa on ainakin pari osin jopa kyseenalaista esimerkkiä kuntien yleistä toimialaa rajoittavan oikeuskäytännön rajojen koettelemisesta. Arkea Oy ja Lännen Tekstiilihuolto Oy jakautuivat markkinoilla toimivaksi ja inhouse-yhtiöiksi varmistaakseen niiden toimintamahdollisuudet kiristyvässä kilpailussa ja toisaalta estääkseen yksityisomisteisten yritysten pääsyn toimittamaan palveluitaan julkisille organisaatioille.

Arkea Oy:n jakautumisen perusteella syntyivät markkinoilla kilpaileva Arkea Oy ja inhouse-yhtiönä toimiva Kaarea Oy. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n jakautumisessa syntyivät markkinoilla toimiva Lännen Tekstiilihuolto Oy ja inhouse-yhtiönä toimiva Puro Tekstiilihuolto Oy.

Ainakin Arkea Oy ja Lännen Tekstiilihuolto Oy toimivat markkinoilla tuottaakseen voittoa omistajilleen. Toisaalta jakautumisessa syntyneet Kaarea Oy ja Puro Tekstiilihuolto Oy toimivat suojatuilla markkinoilla monopoliasemassa, joten niiden toiminnan jatkuvuus on turvattu omistajien takuulla.

Mikäli kuntayhtiöistä ja kilpailuneutraliteetista halutaan pitää kiinni, tulee kuntayhtiöiden voida myydä palvelujaan vain kuntakonsernin sisällä. Kaikkia muita tulee koskea samat hankintalain säännökset kilpailuttamisesta.

Hanna Munter

toimitusjohtaja

Varsinais-Suomen Yrittäjät

Tanja Matikainen

kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät