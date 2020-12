Turussa ollaan ajettu uuden konserttitalon rakentamista Itsenäisyydenaukiolle vauhdilla ja voimalla. Uuden konserttitalon rakentaminen on varmasti perusteltua ja aiheellista, mutta onko Aurajoen vallitsevan arkkitehtuurin uhraaminen ja jokimaiseman pysyvä muuttaminen oikea hinta hankkeelle?

Harvat hyvät päätökset syntyvät kiireessä ja väkisin. Konserttitalon rakentaminen Itsenäisyydenaukiolle on näyttäytynyt kaupunkilaisille pakonomaisena pyrkimyksenä saada juntatuksi nopea päätös asiasta. Olisi syytä nukkua yön yli, ehkä kahdenkin.

Aurajokimaisema on meille turkulaisille rakas ja tärkeä; se on kaupunkielämämme sykkivä sielu, jonne ihmiset löytävät ja jossa ihmiset viihtyvät vuodenajoista riippumatta. Aurajokimaisema on kansallisestikin eittämättä yksi tunnetuimmista maamerkeistämme joen virratessa Tuomiokirkolta aina Turun linnalle asti.

Tämän vuoksi jokimaisemaan liittyviin hankkeisiin – erityisesti rakennushankkeisiin – on syytä suhtautua varoen ja vakaasti harkiten.

Itsenäisyydenaukiota reunustaa kolme upeaa rakennusta; vastikään kunnostettu kaupunginteatteri, Risto-Veikko Luukkosen ja Helmer Stenrosin suunnittelema Valtion virastotalo ja Wäinö Aaltosen museo. Nämä kaikki kolme upeaa rakennusta saavat kolmiulotteisen muotonsa ja ne "elävät" niiden ympärillä ja vieressä olevasta tilasta.

Tuon tilan umpeuttaminen vammauttaisi rakennukset ja niiden arkkitehtuurisen arvon pysyvästi – rakennuksista jäisi aistittavaksi konserttitalon rakentamisen myötä vain pelkät julkisivut, jos nekään.

Olisi hyvä ymmärtää, että Valtion virastotaloa ei ole suunniteltu minkään rakennuksen takapihalle, vaan nimenomaisesti monumentiksi viheralueen yhteyteen. Konserttitalon rakentamisen myötä kaikki alueen ilmavuus ja tila tukahdutettaisiin ja alue menettäisi paljon enemmän kuin mitä se saisi.

Jos päätöksenteko perustuu karttahavainnolle, että "tuossa on tyhjää tilaa, rakennetaan sinne", voisi konserttitalon rakentaa näillä perusteilla esimerkiksi kauppatorille. Moista päätöksentekoa ei voi kehua ammattitaitoiseksi.

Koskaan ei pitäisi rakentaa kauniille alueelle, vaan sen viereen. Ja niin on Itsenäisyydenaukiota ympäröivät nykyiset rakennukset rakennettu.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen mukaan Itsenäisyydenaukio on kaupunkikuvallisesti hyvin arvokkaaksi määriteltyä puistoaluetta. Hintsasen toteamaan on helppo yhtyä. Puistoalue tulisikin säilyttää ja sitä tulisi viheralueena kehittää ja jalostaa.

Turun Sanomien artikkelissa 5.12. todetun mukaan Turun kaupungin virkamiehet ovat katsoneet, ettei Itsenäisyydenaukiolla ole merkittäviä luontoarvoja ja että lähitienoolta löytyy vihreää 25 hehtaarin verran. Tämä on varmasti totta, mutta jos päätöksenteon tueksi esitettävien näkökulmien ja perustelujen taso on näin heikkoa, on vaikeaa ylpeillä turkulaisuudella. Samalla ajatuksella voitaisiin kai kaataa jätteitä Airistolle ja ajatella, että sen takana saaristossa on puhtaita vesiä.

Kaiken lisäksi, kun konserttitalon sijoittamista Itsenäisyydenaukiolle perustellaan muun ohella huoltoajojen järjestämisen helppoudella, ollaan kaukana siitä, mihin oikeasti pitäisi kiinnittää huomiota.

Vaikka viimeinen Mannerheim-ristin ritari on juuri saatettu haudan lepoon, ei ole syytä unohtaa minkä vuoksi hän taisteli ja mistä me saamme vielä 2020-luvullakin olla syvästi kiitollisia. Itsenäisyydenaukiolle rakentaminen olisi tässäkin suhteessa hämmentävää näköalattomuutta.

Asioissa on aina puolensa ja päätöksentekoon vaikuttavat monet eri tekijät. Nyt konserttitalohanke näyttäytyy kuitenkin sellaisena, että päätöksenteon taustalla ovat muut kuin järkisyyt. Konserttitalo olisi pitänyt peruskorjata – tai mieluiten uusia – jo ajat sitten. Nyt tuntuu siltä, että aikansa laiminlyöntiä korjataan hätäpäissään virheellä.

Mietittävä olisi kaiken muun ohella vielä sitä, onko musiikki taiteenlajina arkkitehtuuria arvokkaampi. Vastakkainasettelu ei ole välttämättä hedelmällistä, mutta konserttitalo Itsenäisyydenaukiolle rakentamalla kumarretaan musiikille ja pyllistetään arkkitehtuurille. Pysyvästi.

Ymmärrän hyvin, että musiikkiväki haluaa nykyisen konserttitalon rappiotilasta johtuen päästä pikaisesti uusiin tiloihin, mutta Itsenäisyydenaukio uhraamalla hinta muodostuu aivan liian suureksi.

Kritiikkiä esitettäessä on aiheellista esittää myös vaihtoehto. Olisiko Hämähäkkitonttia mietittävä vielä uudelleen? Tai voitaisiinko nykyinen konserttitalo purkaa ja rakentaa siihen uusi uljas konserttitalo? Entä Ratapihahanke?

Kaikkein upeinta olisi, jos konserttitalon voisi rakentaa esimerkiksi Aurajoen alajuoksulle Turun linnan yhteyteen, jossa se toimisi arkkitehtuurin kanssa avioliiton solmimalla käyntikorttina muun ohella turisteille. Vastaavasti on tehty esimerkiksi Sydneyssä.

Turku ja sen musiikkiväki ansaitsee uuden konserttitalon, mutta oikealle paikalle.

Mika Koivunen

Turku