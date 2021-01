Joukko kaupunginhallituksen jäseniä kirjoitti Turun Sanomissa 5.12., että Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosiksi 2021–2024 olisi erittäin hyvä ja siinä olisi kaikkien ikäihmisten tarpeet ja hyvinvointi otettu kaikilta osin jopa erittäin perusteellisesti huomioon.

Uskallan olla hieman eri mieltä. On totta, että siinä pyritään siihen näkemykseen, jossa vanhukset asuisivat mahdollisimman pitkään kodissaan, jonne tuotaisiin heidän tarvitsemansa apu kaupungin toimesta joko kotipalvelun tai palvelusetelin välityksellä. Tämä on tähän saakka ok, ikäihmiset toivovat juuri samaa, eli että voisivat nukkua viimeiseen uneen kotonaan.

Tämä ei valitettavasti useinkaan ole mahdollista ja sitten mielestäni alkaa tulla ongelmia, joita ei tämä ohjelma kaikilta osiltaan korjaa, sillä jo tällä hetkellä on melko paljon jonossa ikäihmisiä odottamassa pääsyä joko palvelu- tai tukipalveluasuntoon.

Eikä sitä vajausta tällä ohjelmalla umpeen kiritä, eikä myöskään muilla toimilla, joita esitetään toteutettavaksi. Varsinkin kun otetaan huomioon ohjelmassakin todettu vanhusten määrän kasvu.

Kolmannen sektorin mukaan ottaminen on kyllä mainittu, mutta sen tukeminen on mielestäni jäänyt vähälle huomiolle, eli ei ilman selvää tukea sieltäkään voi paljon odottaa apua arkeen.

Kaupunginhallituksen edustajat myös ilmoittivat kirjoituksessaan, että sinne minne Aurinkosäätiö on ilmoittanut jo ainakin vuosi sitten halukkuutensa palveluasuntojen lisärakentamiseen, on mahdoton rakentaa asemakaavan puuttumisen vuoksi. Mielestäni sekin on arveluttavaa, sillä asemakaavoihin tehdään muutoksia joka vuosi.

Mielestäni sinne rakentaminen olisi monella tapaa järkevää sekä taloudellisesti että palvelujen keskittämisen kannalta hyvien yhteyksien ja jo valmiiden oheispalveluiden vuoksi.

Toteaisin vielä, että Aurinkosäätiössä jo asuvat vanhukset ovat hyvin tyytyväisiä oloonsa ja sieltä saamaansa palveluun, eikä sinne ole ketään tullut valituksi epäoikeudenmukaisesti, vaan aivan RAVA-perusteiden ja tarpeen mukaan.

Tulkoon se vielä mainittua, että muutos RAVA:sta RAI-järjestelmään heikentää jo olleellisesti pääsyä minkäänlaisen tukipalvelun piiriin.

Rauno Vänttinen

83 v.

20 v. aktiivinen Naantalin Eläkeläiset ry:ssä

nykyisin kunniapuheenjohtaja