Jennerin ajoista 1700-luvulla alkanut rokotus on pelastanut satoja miljoonia ihmishenkiä ja poisti 1970-luvun lopulla nimensä toimenpiteelle antaneen isorokon maailmankartalta. Vain suurvaltojen salaisissa laboratorioissa on edelleen säilössä virusta YK:n kieltämiin biologisen sodan tarpeisiin, kuten akateemikko Miettinen aikoinaan kertoi.

Menetelmä on ainoa tapa suojata yksilö nostamalla hänen vastustuskykyään taudinaiheuttajia vastaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain yksilön suojaamisesta vaan siitä, että riittävän suuren rokotetun väestönosan avulla voidaan pandemiat hävittää.

Jos vain osa väestä suojataan, jää epidemia muhimaan ja pulpahtamaan aika-ajoin pintaan tappaen ihmisiä.

Mikään rokotus ei ole täysin vaaraton. Puolen vuosisadan aika entisen läänin lääkärinä antoi paljon oppia.

Kun Tukholmaan ilmaantui viimeisiä isorokkotapauksia 1960-luvun lopulla, tehorokotettiin Turussakin kymmeniä tuhansia vaaran torjumiseksi. Vakaviin komplikaatioihin menetettiin muistaakseni kaksi tapausta, naapurimaassa ei kukaan kuollut tautiin.

Teimmekö oikein? Varmasti.

Ratkaisut joudutaan aina tekemään sen varassa, mikä on uhkan suhde rokotuksen vaaroihin. Enää ei kenenkään tarvitse olla huolissaan tappavasta isorokosta eikä pienen riskin sisältäviä rokotuksia tarvita.

Covid-19 ei ole isorokko. Se ei ole rakenteeltaan edes samantyyppinen virus. Sen torjumiseksi on kehitetty nopealla aikataululla RNA-virusten proteiinikuoreen iskevä rokote, jonka teho on ennakkotietojen mukaan jopa 90–95 prosenttia. Se on suunniteltu tartunnalle altistuvien ammattilaisten ja yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten ihmisryhmien rokotuksiin sekä kuolemanriskin kannalta erityisen alttiille vanhoille ikäryhmille ja pitkäaikaissairaille. Strategia on selvä ja tarkoin harkittu.

Nyt saatava rokote ei ole samanlainen kuin aiempiin vakaviin epidemioihin käytetyt rokotteet, joiden haittavaikutuksia käytetään nyt pelottelemaan kansalaisia kieltäytymään rokotuksesta. Mediassa ja somessa vellova propaganda on vastuutonta pelon lietsomista, eikä sille ole osoitettavissa selvää lääketieteellistä perustetta, vaan ainoastaan taikauskon omainen pelko.

Tämän hetken tietojen perusteella emme voi sadan prosentin varmuudella taata, ettei kenellekään tule minkäänlaisia haitallisia reaktioita, mutta se on varmaa, että jo nyt tehdyt havainnot ovat osoittaneet rokotteen turvalliseksi.

Olemme vastuussa omasta terveydestämme, mutta pandemian suhteen olemme kaikki vastuussa kokonaisuuden turvasta ja siitä, että covid-19 saadaan pois päiviltä.

Antti Jääskeläinen

emeritus lääninoikeuslääkäri