Tuulivoimaa kaavoitetaan syrjäisille paikoille asutusta välttäen. Seuraus siitä on, että ennen rauhalliset metsäiset syrjäseudut tulevat täyteen teitä ja sähkölinjoja.

Hyvä esimerkki tästä on Kristiinankaupunkiin 8-tien itäpuolelle tehty tuulipuisto. Syrjäinen, noin 200 neliökilometrin alue, jolla ennen oli vain muutama metsäautotie, on nyt teiden ja sähkölinjojen verkosto. Rauha ja erämaan tuntu on kaukana. Lisäksi tiet ja sähkölinjat vievät alaa metsältä, mikä vähentää tuulivoiman ympäristöarvoa.

Tuulipuistoja sovitetaan jopa aroille Lapin tunturialueille.

Tuulivoima on tärkeä hiilineutraali energiamuoto, mutta myllyt pitäisi sijoittaa merelle tai jo pilattuun ympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi lopetetut turvetuotantoalueet ja teollisuusympäristö.

Syrjäisten seutujen otto tuulivoiman käyttöön on jokien kahlitsemiseen verrattava luonnonarvojen heikennys.

Mauri Hämäläinen

Turku