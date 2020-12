Turun Sanomien mielipiteet-osastolla on ollut runsaasti kirjoituksia, joissa on otettu kantaa uuden konserttitalon tulevaan sijaintiin. Itsenäisyydenaukiota on monissa kannanotoissa pidetty eri syistä sopimattomana ja vaihtoehtona on esitetty usein Linnanniemeä.

Vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, miten uuteen konserttitaloon tullaan ja konsertin päätyttyä sieltä lähdetään.

Konserttiin tullaan pääosin Turun ja lähikuntien alueelta, harvemmin kauempaa junalla tai Ruotsinlaivalla. Nykyiseen konserttitaloon pääsee bussilla erittäin hyvin Turun pohjoisen puolen alueilta ja keskusta-alueeltakaan kävelymatka ei ole pitkä. Kaikilta muilta suunnilta bussit tuovat kauppatorin läheisyyteen, josta konserttitaloon on noin puolen kilometrin kävelymatka.

Polkupyörällä konserttiin tulee korkeintaan muutama kymmenen ihmistä ja sekin riippuu paljon vallitsevasta säästä. Omalla autolla paikalle pääsee kohtalaisen hyvin, vaikkakin joskus pysäköintipaikkaa joutuu hakemaan jopa muutaman korttelin päästä.

Entä sitten, jos uusi konserttitalo sijaitsee Linnaniemessä? Sieltä on puhelinluettelon kartasta viivoittimella mitattuna matkaa Martinsillalle 1,6 km ja Linnankadulle bussilinjojen risteyspisteeseen 2,6 km. Kauppatorilta Tampereentien Prismalle on lähes yhtä pitkä matka kuin Linnanniemestä kauppatorille!

Linnanniemeen pääsee kyllä hyvin omalla autolla, mutta kävellen paikka on jo varsin huonosti saavutettavissa.

Linnankatua liikennöi yksi bussilinja. Jos konserttiyleisöä on noin 1000 henkilöä, voi kuvitella, että yhden bussilinjan kuljetuskapasiteetti ei riitä. Jos paikalle tulee ja sieltä lähtee vaikka puolet yleisömäärästä eli 500 henkilöä yleisillä kulkuneuvoilla, se tarkoittaa 5-10 täyttä bussilastillista. Kun bussi kulkee 15 minuutin välein, odotusaikaa viimeisille jää yli tunti.

Sama ruuhka bussissa ja pysäkeillä on siis sekä tullen että mennen, eikä aina ole lämmin ja aurinkoinen sää. Tässä tilanteessa jäisi lähes ainoaksi mahdollisuudeksi tulla konserttiin joko omalla autolla tai taksilla. Taksiliikennekin voi ikävällä tavalla ruuhkautua, jos samanaikaisesti paikalle tilataan kymmeniä takseja.

On aivan selvää, että uuden konserttitalon saavutettavuus on erittäin tärkeää ja toimivan kokonaisuuden kannalta aivan keskeinen asia.

Itsenäisyydenaukion sijainti tarjoaa synergiaetuja kaupunginteatterin kanssa ja on ihanteellinen saavutettavuuden kannalta. Samanlaisia etuja on vaikea nähdä, jos konserttitalo sijaitsisi Linnanniemen alueella.

Ja entäpä, jos Itsenäisyydenaukiolle löytyisi Linnanniemestä uusi paikka?

Heimo Nurmi

turkulainen konserteissa kävijä