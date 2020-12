Moni Euroopan unionin maa on ilmoittanut käyttävänsä EU:n elvytyspakettia liikenneinfraan. Suomea lähimpänä ovat investoinnit Rail Balticaan.

Suomen elvytyspaketista infrahankkeet loistavat poissaolollaan, vaikka korjaus- ja investointivelan takaisinmaksua voitaisiin nopeuttaa elvytyspaketin avulla. Nyt jos koskaan olisi oikea aika investoida kilpailukykyä ja liikenteen vähähiilistämistä tukeviin hankkeisiin myös Suomessa.

Euroopan unionin jäsenmaat esittävät komissiolle maiden omiin olosuhteisiin sopivia elvytyssuunnitelmia, jonka pohjana on komission jäsenmaille antamat suositukset.

Suomen osalta esille on nostettu strategiset liikenneinvestoinnit ja infran avulla työssäkäyntialueiden laajentaminen. Lisäksi Suomen kohdalta on kiinnitetty huomiota siihen, että infran laatu on mennyt alaspäin erityisesti rautatie- ja tieinfran osalta verrattuna muihin maihin ja että Suomi on edistynyt vain vähän investoinneissa kestävään liikenteeseen.

Investoinnit liikenteen infraan vahvistaisivat Suomen pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

Eduskunnalleannetussa selonteossa luvattiin pistemäisiä investointeja teollisuuden tarpeisiin liikennehankkeiden osalta. Tämä on askel oikeaan suuntaan.

Suomi on edelleen vientiriippuvainen maa, vientiteollisuuden vaikutus on lähes puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Kun yritykset tekevät päätöksiä sijoittautumisesta, yksi merkittävimmistä reunaehdoista on saavutettavuus ja toimiva ja hyväkuntoinen liikenneinfra.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen infran kunnolla onkin merkittävä rooli, kun päästöjä ryhdytään vähentämään.

Elvytyspaketista olisi mahdollista suunnata rahoitusta liikenteen infraan niin, että edellytykset liikenteen vähähiilistämiselle ovat olemassa. Teiden paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella kunnossapidolla vähennetään osaltaan maantieliikenteen päästöjä.

12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa hyvän työkalun raideliikennehankkeiden suunnittelulle ja rakentamiselle. Tämän lisäksi tarvitsemme rohkeutta priorisoida hankkeita.

Raidekapasiteetin vahvistaminen ja kuljetusten siirtäminen maanteiltä raiteille vaikuttaa merkittävästi myös päästövähennysten saavuttamiseen.

Vaikka liikenneinfraan investoiminen syö valtion kassaa, se mahdollistaa taloudellista kasvua. Se myös vaikuttaa voimakkaasti työllisyyteen koko Suomessa. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä.

Päivi Wood

johtava asiantuntija liikenne- ja elinkeinopolitiikka

Keskuskauppakamari