Selinä Nera ilmaisee kirjoituksessaan (TS 12.11.) huolensa Turun vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ongelmista. Hänen mukaansa kilpailutuksen jälkeen syksyllä aloittanut uusi invataksifirma ei ole pystynyt hoitamaan tehtäviään.

Neran mukaan asiakkaat ovat joutuneet perumaan menojaan, koska taksi ei ole tullut ajallaan, eikä yhteydenottoihin vastata. Hän kertoo myös, että kuljettajat eivät osaa käyttää maksupäätteitä eivätkä huolehdi asiakkaan ja pyörätuolin kiinnityksestä asianmukaisesti.

Kirjoittaja epäilee, että kaupungin kilpailutuksessa on merkittävimpänä asiana ollut raha, eikä laadulla ole ollut merkitystä.

Nyt toteutetussa kilpailutuksessa kuultiin Turun vammaisneuvostoa ja kilpailukriteerejä laatineessa työryhmässä oli vammaisneuvoston edustus. Laaditut ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat kriteerit ovat olleet varsin tiukat ja vammaisneuvosto on ollut niihin tyytyväinen.

Vammaisneuvosto on nyt saanut useita yhteydenottoja kirjoittajan esiin nostamista kuljetuspalvelun ongelmista invataksien osalta. Palautetta on tullut myös tavallisten taksien tilausten viipymisestä.

Kaupunki tilaajana ja palveluntuottaja ovat sitoutuneet kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun. Kilpailutuskriteereissä määritellään tilaamisesta ja aikatauluista sekä autojen varusteista.

Turvallisuudesta kuten pyörätuolipaikkojen ominaisuuksista, hisseistä, kulkuluiskista, pyörätuolin kiinnityksistä sekä turvavöistä on tarkkoja määräyksiä. Kuljettajien osaamista ja koulutusta painotetaan myös.

Invataksien ja esteettömien autojen kilpailun voittaja Jataxi on sitoutunut siihen, että taksi on tilatussa osoitteessa Turun alueella viimeistään 30 minuutin kuluessa tilauksesta. Ennakkoon tilattu kuljetus on aina hoidettava sovitusti. Poikkeustilanteena huomioidaan vaikeat keliolosuhteet ja ylivoimainen este.

Tavallisten taksien kuljetuksia hoitavan Taksidatan autojen on oltava tilatussa osoitteessa viimeistään 10 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli kohde on enintään 5 kilometrin säteellä Turun kauppatorista. Matkan kohteen ollessa kauempana tulee auto olla tilatussa osoitteessa viimeistään 20 minuutin kuluessa tilauksesta.

Taksidatan välitysjärjestelmän tulee kuitenkin etsiä vapaita sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvoja, ennen kuin tilaus välitetään muulle vapaalle kalustolle. Koska näitä ympäristöystävällisiä autoja on ilmeisesti vielä vähän, ei näitä autoja tavoiteta nopeasti ja odotusajat venyvät pitkiksi.

Epidemian aikana kuljetuspalveluasiakkaat ovat liikkuneet normaalia vähemmän. Joten olettaisi nyt ainakin kyytien hoituvan ajallaan.

Herääkin kysymys, ovatko yrittäjät haukanneet liian ison palan ja tunnistavat he ongelmat sekä onko toiminnan valvonta ollut riittävää?

Asiakkaiden on syytä antaa edelleen aktiivisesti palautetta kokemuksistaan. Vammaisneuvosto alkaa selvittää palvelun toimintaa.

Turun vammaisneuvosto

Olli Nordberg

puheenjohtaja