Vammaispalveluihin on tullut esteettömiä autoja käyttäviltä asiakkailta palautteita kuljetuspalvelujen palveluntuottajan vaihtuessa 1.9.2020. Palautteet ovat koskeneet alkuvaiheessa puheluiden ruuhkautumista sekä lähinnä kuljetusten myöhästymisiä tai autoa ei ole tullut ollenkaan eikä tehtyä tilausta ole löytynyt ajovälityksestä.

Kaikki palautteet kirjataan vammaispalveluissa ja ne käydään läpi palveluntuottajan kanssa.

Kuljetuspalvelujen on toteuduttava kaupungin ja palveluntuottajan välisen puitesopimuksen perusteella niin, että asiakkaat saavat palvelun tilaustensa mukaisesti.

Kuljetuspalvelujen palvelukuvaus, josta käyvät ilmi kaikki palvelulle asetetut vaatimukset, on luettavissa Turun kaupungin vammaispalvelujen verkkosivuilta.

Palveluntuottaja on velvollinen korjaamaan toimintaansa saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Seurantapalavereissa on käsitelty toimenpiteitä, joilla palvelun toteutumista on syksyn aikana parannettu. Palveluntuottaja on lisännyt kuljetuskalustoa, kuljettajille on järjestetty lisäkoulutusta ja tilausjärjestelmää on korjattu.

Mikäli kuljetuspalvelujen toiminnassa on edelleen puutteita, kannattaa palautetta antaa vammaispalveluihin joko omalle työntekijälle, allekirjoittaneelle tai vammaispalvelujen keskitettyyn palveluohjaukseen, vammaispalvelut.palveluohjaus@turku.fi.

Kaisa Kiiski

vammaispalvelujohtaja

Turun kaupunki