Vuosi 2020 on näyttänyt, kuinka Raisiossa onnistutaan toimimaan myös kovan paineen alla, kun pandemia ravisuttaa taloutta, asettaa terveyspalvelut ennennäkemättömään tilanteeseen ja pakottaa siirtymään etäopetukseen nopealla aikataululla.

Haluammekin lausua suuret kiitokset kaikille kaupungin työntekijöille ja koko organisaatiolle loistavasta suoriutumisesta koronapandemian aiheuttamissa haasteissa!

Raision talousarvion 2021 suunnittelun pohjaksi hallitus antoi lautakunnille tiukat talousraamit ja suunnitelmakaudelle (2021–2023) neljän miljoonan sopeuttamistavoitteen. Hallitus myös nimitti taloustyöryhmän etsimään sopeuttamistoimia, jotka työryhmä tulee esittämään kuitenkin vasta ensi vuoden puolella.

Talousarviosta ja -suunnitelmasta saatiin kaikesta huolimatta rakennettua pääosin hyvä kokonaisuus. Veroprosentin maltillinen korotus oli yksi välttämätön talouden sopeuttamisen keino, koska muut ratkaisut, kuten laina, rajut leikkaukset tai lomautukset siirtäisivät kustannukset tulevaisuuteen moninkertaisina.

Raisiolla on edessään tärkeitä investointeja tulevina vuosina ja lainakanta tulee nousemaan. Suurimmat investoinnit tulevat E18-tiehen liittyvistä hankkeista ja uudesta yhtenäiskoulusta. Jokainen investointi kuitenkin vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen poistojen kautta ja lainoja pitää myös lyhentää.

Esitimme valtuustossa joitakin muutoksia talousarvioon. Yksi niistä koski teknisen toimen investointien suunnittelumäärärahoja, jotka Raisiossa on perinteisesti pidetty erillisinä sitomatta niitä suunniteltuihin hankkeisiin. Talousarvion tulee olla läpinäkyvä siten, että kunkin hankkeen määrärahoissa on mukana suunnittelukulut ja investoinneista on selkeät laskelmat, joita seurataan kokonaisuutena.

Lisäksi esitimme Raisionkaaren jatkeen poistamista investointisuunnitelmasta. Tekninen lautakunta oli päättänyt poistaa tämän tiehankkeen, mutta yllättäen hallitus palautti sen suunnitelmiin. Tekninen johtaja perusteli tieyhteyttä sillä, että E18-tien rakentamisen aikana tarvitaan tieyhteys Turkuun. Raisionkaarelta pääsee kuitenkin kahtakin reittiä Naantalin pikatien kautta Turkuun ja E18-tien valmistuttua yhteydet vielä paranevat.

Emme halua käyttää miljoonia euroja veronmaksajien rahoja sellaiseen tiehen, jonka tarve on vain kolme vuotta. Haluamme myös säilyttää Ihalassa asuvien lähimetsän.

Raision tulevaisuus näyttäytyy kaiken kaikkiaan positiivisena. Asuntorakentaminen on vilkasta ja väkiluku kasvaa. Kun muistamme huolehtia palveluista ja viihtyisästä luonnonläheisestä asuinympäristöstä, pidämme raisiolaiset tyytyväisinä asukkaina jatkossakin.

Luonnon säilyttäminen on meille erityisen tärkeää. Siksi esitimmekin valtuustossa, että Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta poistettaisiin tieyhteys Raisiontieltä Myllyn alueelle. Tämä tie tuhoaisi Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän, jota on kuntalaisaloitteessa ehdotettu luonnonsuojelualueeksi.

Raision seudun Vihreät

Pekka Heikkilä, Kristiina Engström, Saila Rintee, Niko Toivonen