Ministeri Pertti Paasio luonnehti demokratian ideaa: "Aamulla Ike hyllytettiin, päivällä erotettiin ja illalla valittiin takaisin" (Turku Energia Oy:n hallitus reagoi Kanervan lahjusepäilyyn vuonna 2012).

Demokratiassa valta tulee kansalta, mutta ei kuulu kenellekään. Valta on poliittinen fiktio. Vastuuta kantavat kaikki ja ei kukaan. Harvoin koko konklaavia patistetaan hirteen.

Demokratian hillotolppia ovat vaalit. Niissä kansalaisilla on vaalioikeus.

Ehdokkaalle ei ole oleellista asiantuntemus, tittelit tai taidot. Saadut äänet ratkaisevat.

Siksi järkeä on valita notkeita luottamushenkilöitä. Virkamiehet ovat asiantuntijoita!

Valitut edustajat käyttävät äänioikeutta ja tekevät päätökset.

Poliitikkoja on verrattu veneeseen ja äänestäjiä veteen. Vesi kannattaa, mutta voi kaataa paatin.

Demokratiassa enemmistö ratkaisee mikä on kulloinkin otollista. Yksimielisyys on nippuside. Joskus se on vaikeaa kuin hautausmaan siirto.

Määräenemmistö puolestaan on aina jonkun tappio. Se kammertaa hävinneitä ja aiheuttaa munarointia. Kuten Helsingin pormestarikähinässä on havaittu.

Kinkkiset ajat kosivat vahvaa johtajuutta. Jopa vapauden kustannuksella. Tällöin ovelat voivat demokraattisesti kansanäänestyksin kaapata yksinvallan. Hitler, de Gaulle, Erdogan sekä Orban ovat hyviä huonoja esimerkkejä.

Demokratian hinta on valppaus. Siksi epäily ja kiistäminen ovat välttämättömiä, jotta se toimii.

Silloin väliaikainen voi helposti jämähtää pysyväksi.

Demokratia on kuin hammastahna. Se on helppo puristaa ulos, mutta vaikea tunkea takaisin. Vaje huomataan vasta, kun se alkaa ehtyä.

Poliittinen vastuu sekä luottamus mitataan vaaleissa. Pelikortit on syytä vaihtaa, kun ne tunnistetaan.

Poliittinen vastuu sekä luottamus mitataan vaaleissa. Pelikortit on syytä vaihtaa, kun ne tunnistetaan.

Jos vene kaatuu, poliitikko on pelkkä tavis. Ja kansa riekkuu. Tällöin nomenklatuura usein kiirehtii apuun ja heittää pelastusrenkaan.

Demokratia on mahtava ase. Se on edelleen voimissaan. Poliittista konstailua aiheuttaa se, että maan mahtavien pitää ottaa huomioon tulevat vaalit. Valta on helppo saada, vaikea käyttää ja liukas menettää. Silti sen kahvassa on paksulti pihkaa.

Vain äänestäjillä on valta muuttaa yhteiskuntaamme. Sitä ei tehdä katsomosta. Sitä eivät myöskään tee gallupit, terroristit eivätkä ulkovallat. Sen tekevät vain täysivaltaiset Suomen kansalaiset vaaliuurnilla.

Nyt jos milloinkaan kaipaamme turvallisuutta, vakautta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Mikael Miikkola

(ps)