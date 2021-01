Terveysasemalle ei saa kiiretöntä aikaa, ei tule soittojakaan kuin monen päivän päästä, jopa sunnuntaisin. Pitäisi koko ajan olla telefonin ääressä, kun ei tiedä, milloin se soitto tulee.

Nämä terveysasemien ruuhkat ovat kestäneet vuosikausia. Pulaa lääkäreistä, puhelimeen vastaajista, hoitureista? Nauhalla hoetaan koko ajan, että on ruuhkaa.

Mutta pääsin nopeasti yksityiselle Puutorin laidalla olevalle lääkäriasemalle.

Kyllä koronapuhelimesta tulee heti soitto, mutta muuten ei?

Kaupunginjohtajalla on varaa palkata uusia johtajia. On varaa ostaa turhia hissejä. Suunnittelee ratikoita Turkuun, täällähän on kadutkin liian kapeita raitiovaunuille?

Kyllä on varaa rakentaa konserttitalo, ahtaalle Itsenäisyydenaukiolle kenties. Mutta ei ole varaa eikä viitsitä terveysasemia pistää kuntoon, että saisi nopeasti ajat viikon sisällä, nyt se kestää monta kuukautta.

Tätä on kestetty monta vuotta, eikä parannusta näy.

Samoin vanhukset hoidetaan alimitoituksella kaupungin yksiköissä, nostetaan vaan kädet ylös.

Tehkää jotain, älkää aina lupailko, ainakaan ennen vaaleja. Vielä voimme saada asiat kuntoon, kun katsomme tärkeysjärjestykset!

Ossi Öberg