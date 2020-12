Koronatilanteen pahentuessa on täysin perusteltua pyrkiä vähentämään ihmisten kontakteja toistensa kanssa. Ikävä kyllä tällä hetkellä monet alueelliset rajoitukset ovat hyvin epäloogisia ja kohtelevat esimerkiksi kaupan alan toimijoita kovin eriarvoisesti.

Sisäkauppakeskukset, jättimarketit, kiinteät liikkeet ja arkitorit ovat selvinneet hyvin pienin muutoksin ja rajoituksin, kun taas maamme markkinat ja lukuisat kaupalliset myyntitapahtumat joulutoreista myyjäisiin on pääsääntöisesti kokonaan kielletty, vaikka ne noudattaisivat tiukkoja turvatoimia THL:n ja OKM:n ohjeistusten mukaisesti.

Esimerkki selventää tilannetta parhaiten. Paikkakunnan kauppatorilla muutaman kymmenen joulumökin joulutori/joulumarkkinat on nyt kielletty, kun taas viereisellä arkitorilla muutaman metrin päässä voi olla vaikka 200 kauppiasta melko kevein turvatoimin.

Vastaavasti viereinen sisäkauppakeskus isoine jättimarketteineen ja kymmenine putiikkeineen on avoinna normaalisti ja vain käsidesiautomaatit, ohjekyltit ja turvakuulutukset muistuttavat koronasta.

Huippuna on se, että kauppakeskuksen aulatiloissa on nyt myymässä iso joukko joulutorin yrittäjiä, jotka voivat täällä myydä lähes normaalisti, vaikka ulkojoulutori on kielletty. Tässä ei ole mitään logiikkaa!

Mistä löytyy se taho, joka kertoo, miksi pääosin ulkotiloissa tiukoin turvatoimin toteutettavat markkinat ja joulutorit ovat vaarallisempia koronan kannalta kuin vaikkapa sisäkauppakeskukset tai anniskeluravintolat?

Se, että markkinat määritellään tapahtumiksi ei riitä perusteeksi, varsinkaan kun tartuntojen lähteistä kertova statistiikka ei mitenkään tue markkinoihin ja kaupallisiin myyntitapahtumiin kohdistuvia rajoituksia.

Näiden rajoitusten lähde löytyy maamme hallituksesta sekä STM:stä, joissa on tietoisesti suljettu silmät tosiasioilta ja edetty hallituksen poliittisen päätöksen pohjalta vaivautumatta miettimään, mitä vääristymiä se todellisuudessa aiheuttaa.

Nyt koronarajoitukset ovat kohdelleet kaikkein koviten juuri niitä tuhansia pk- ja mikroyrityksiä, jotka ovat valinneet myyntikanavakseen markkina- ja tapahtumamyynnin. Vähintään 1500 yritystä on jo joutunut lopettamaan toimintansa ja noin 3000 henkeä on joutunut työttömäksi.

Samaan aikaan kaupan alan isot toimijat kertovat ennätystuloksistaan.

On ennenkuulumatonta, että koronarajoituksilla tuhotaan maamme perinteikäs markkinakulttuuri ja laillinen elinkeino sekä samalla vääristetään perusteettomasti ja pysyvästi kaupan alan kilpailutilannetta isojen toimijoiden eduksi pienten yritysten kustannuksella.

Ari Kallas

toiminnanjohtaja

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö