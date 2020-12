Musiikkitalon paikasta on käyty kiivaita keskusteluja niin puolesta kuin vastaan. Mielipiteet ovat vapaassa Suomessa edelleen puolustamisen arvoisia asioita. Paljon on esitetty, että Itsenäisyydenaukion voisi siirtää vaikka Mannerheimin puistoon. Minun ja monen turkulaisen mielestä ei voi!

Itsenäisyydenaukio ja sitä ympäröivä rakennettu kulttuuriympäristö kokonaisuudessaan kertoo meidän omaa historiaamme. Kyse ei ole muutaman patsaan siirtämisestä paikasta toiseen, vaan jokaisella teoksella on oma merkityksensä ja syynsä sijainnille.

Wäinö Aaltosen museon edessä seisoo Työ ja tulevaisuus -teossarjan valokset Raivaaja, Tulevaisuus ja Henkinen työ. Kun teoskokoelmaa, rakennuksia ja miljöötä lähdetään seuraamaan museon edestä, niin se kertoo ison kappaleen nuoren Suomen kamppailusta ja noususta siihen, mitä me olemme tänä päivänä.

Itsenäisyydenaukiolla Valtion virastotalon edessä on Mannerheimin-ristin ritari nro 162 muistomerkki. Kertomassa, että "Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa." Adolf Ehrnrooth.

Viereinen Itsenäisyyden soihtu kuvastaa taiteen, vapauden ja tiedon valaisevuutta. On siis luonnollista, että teoksen sijaintia ei sovi muuttaa, sillä teoksilla on toisiinsa ja ympäröivään miljööseen nähden näkymätön ja tarinallinen side.

Tämä kulttuurihistoriallinen tarina jatkuu teatterilta kohden Aboa Vetus & Ars Novaa. Tulemme matkalla ohittamaan muuan Aleksis Kiven, Paavo Nurmen sekä Itsenäisyyden kiven ja Turun Liljan patsaat.

Se tarinan alun Raivaaja tähyää edelleen Suomen kaukaisimpiin kolkkiin, symboloiden maan rakentamisen ja uuden luomisen henkeä.

Rakentamisen ja uuden luomisen hengessä ei silti ole soveliasta tuhota meidän ainutlaatuista kulttuurimaisemaamme. Aukion ympäristön ainutlaatuisuutta lisää se, että vasta sata vuotta sitten itsenäistyneellä valtiolla on paljon vähemmän rakennettua kulttuuriympäristöä kun meitä vanhemmilla sivistysvaltioilla.

Nyt kun nykyinen konserttisali on osin suojeltu ja on selvää, ettei kaupunki saa Aninkaistenmäestä sitä hintaa, mitä laskettiin, niin mitä jos mietittäisiin uudestaan?

Kulttuurin, kulttuurimaiseman ja kaupungin talouden kannalta olisi kaikille parasta, että mietitään kaikki alusta asti uudestaan. Uskon, että tämän toiveen takana on suurin osa turkulaisista.

Jyrki Åland

Turun Perussuomalaiset ry:n pj.

Turun tarkastuslautakunnan jäsen