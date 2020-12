Evoluutio ei ole luonut erilaisia ihmisiä sattumalta. Ihmisheimoissa on aina tarvittu huimapäitä, jotka ovat valmiita riskinottoon, maistelemaan tuntemattomia kasveja ja lähtemään horisontin taakse.

Heimossa on aina tarvittu myös epäluuloisempia jäseniä, jotka pitäytyvät mieluummin siinä, mikä on turvallista ja tuttua.

Huimapäitä menehtyi liiallisen riskinoton vuoksi. Turvallisuushakuisia menehtyi, koska he eivät mukautuneet muutoksiin. Kun heimossa on kumpiakin ja he jakavat kokemuksiaan toisilleen, heimo selviää.

Korona ravistelee koko maapalloa. Koska täysin varmaa tietoa taudista ei ole, voi rajoituksiin suhtautua uhmakkaasti kuten huimapäät tai varovaisemmin kuten turvallisuushakuiset.

Suomessa tapauksia on muutamia satoja päivässä. Suhteutettuna koko väestöön lukumäärä on erittäin pieni.

Toisaalta tiedetään, että virus leviää erittäin tehokkaasti ja tappaa ihmisiä. Lisäksi saadaan tietoa tartunnan saaneiden ja kuolleiden määrästä, jotka ovat moninkertaisia niissä maissa, joissa taudin leviämiseen on suhtauduttu leväperäisesti verrattuna niihin maihin, joissa rajoitukset on otettu todesta.

Myös tiedetään, että kaikkien maiden hallitukset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ne eivät koskaan ole olleet. Terveellä järjellä voi myös päätellä, että yhteisiä rajoituksia on mahdotonta tehdä kaikille.

Uhmakkaat kyseenalaistavat hallituksen rajoituksia, mutta kumpaan heidän käsityksensä perustuu: faktoihin ja terveeseen järkeen vai rajoitusten periaatteelliseen vastustamiseen?

Uhmakkuutta on ollut aikaisemminkin pandemioiden ja rokotusten kohdalla. Asenteet ovat monesti kuitenkin muuttuneet, kun tauti on tullut lähelle ja joku lähipiiristä on kuollut tai lapsi sairastunut vakavasti.

Olen vastustanut uhkauksilla ja pelolla johtamista sekä vallan väärinkäyttöä ja toiminut jopa uhmakkaasti. Mutta nyt järkeni sanoo, että turvallisuushakuisten valinta eli rajoitusten noudattaminen on parempi vaihtoehto. Tärkein motiivini on itseni ja läheisteni suojeleminen.

Toivottavasti kukaan uhmaajista ei ota sitä riskiä, että tuo koronan joululahjaksi omaan perheeseen.

Karl-Magnus Spiik