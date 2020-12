Ilmasto muuttuu ja se koskettaa meitä kaikkia. Alkuvuodesta 2019 Suomen evankelisluterilainen kirkko hyväksyi uuden energia- ja ilmastostrategian. Strategian päätavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuonna 2030.

Tähän tavoitteeseen päästäksemme kirkon toiminnasta aiheutuvia hiilipäästöjä vähennetään 80 prosenttia ja loput päästöistä kompensoidaan esimerkiksi kasvattamalla seurakuntien omistamien metsien hiilivarastoa.

Kirkko on siis Suomessa vahvasti mukana ilmastotalkoissa. Mutta mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla tähän tavoitteeseen päästään?

Ilmastoasiat koskevat kaikkia kirkon toimintamuotoja ja yksiköitä, ja viime aikoina työhön on tartuttu ruohonjuuritasolla ihan uudenlaisella otteella. Ympäristötavoitteet eivät ole enää pelkkää paperitulostuksen vähentämistä, vaan monet yksiköt miettivät monipuolisesti oman toimintansa ilmastovaikutuksia. Tähän on hyvänä työkaluna kirkon oma ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi, joka on vastikään uudistettu (https://evl.fi/ymparistodiplomi).

Ympäristöjärjestelmän nettisivuihin kannattaa tutustua, sillä sieltä voi kuka tahansa saada hyviä vinkkejä kestävään arkeen. Diplomi on lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla.

Uuden ympäristödiplomin käsikirjan punaisena lankana kulkee hiilineutraaliuden tavoite. Käsikirja koostuu yhdeksästä osa-alueesta, joita ovat muun muassa ympäristökasvatus ja liikenne. Seurakunta saa ympäristödiplomin, kun se täyttää diplomin minimikriteerit ja saa eri osa-alueista riittävän pistemäärän.

Rakennukset ja metsät vaikuttavat seurakunnan hiilijalanjälkeen eniten; kirkon omistuksessa on Suomessa noin 8000 rakennusta ja 167 000 hehtaaria metsää. Kirkon tavoitteena on, että öljylämmitysjärjestelmät saataisiin vuoteen 2025 mennessä vaihdettua fossiilittomaan lämmitykseen. Tällä hetkellä öljylämmitysjärjestelmiä on noin 500 kirkon rakennuksessa.

Kirkkohallitus tarjoaa energianeuvontaa ja taloudellista tukea seurakunnille, jotta muutos saadaan aikaan.

Yhteiskunnassamme on käyty muutaman viime vuoden aikana aktiivista keskustelua metsien käytöstä. Metsäasiat puhuttavat myös seurakuntia, ja yksi haastavimmista ympäristökysymyksistä kirkolle onkin löytää oikea tasapaino metsien käytössä.

Samaan aikaan kun kirkolla on isoja tavoitteita metsien tuomien positiivisten ilmastovaikutusten suhteen, monen seurakunnan toiminnassa metsistä saadaan merkittävä osa seurakunnan tuloista. Esimerkiksi Keski-Suomessa seurakunnat ovat päätyneet hakkaamaan monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsiä.

Uudistettu diplomijärjestelmä kannustaa metsien hiilivaraston kasvattamiseen ja monimuotoisuuden huomiointiin seurakuntien metsänkäytössä.

Uudistettu kirkon ympäristödiplomi ja kirkon ilmasto-ohjelmaan kirjatut suositukset ovat hyviä työkaluja, mutta ne on saatava aktiiviseen käyttöön seurakuntien arjessa. Tähän työhön tarvitaan tukea ja asiantuntija-apua kirkkohallituksen suunnalta.

Jotta seurakuntien luottamushenkilöt voivat tehdä ympäristö- ja ilmastokysymykset huomioivia päätöksiä, heidän on saatava tietoa päätösten ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

Kirkolla on monenlaista potentiaalia ilmastotoimijana. Se voi ennen kaikkea vaikuttaa oman toimintansa, etenkin kiinteistöjen ja maa-alueiden käytön hiilijalanjälkeen, mutta myös vaikuttaa kasvattajana ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujana. Tässä kirkolla on hyvä paikka ottaa aktiivinen rooli – luomakuntaa varjellen.

Eetu Myllymäki

yhteiskunnallisen työn pappi

Kirkko Turussa ja Kaarinassa

Anna Lintunen

kirkon luottamushenkilö

maatalous- ja metsätieteiden tohtori