Turun Sanomat uutisoi 3.12. kansalaispaneelista, jota Tampereen Yliopiston ja Åbo Akademin ”Turku keskustelee” -hanke esittää osaksi kunnallista päätöksentekoa. Tällaisen paneelin idea lyhykäisyydessään on luoda keskustelua valikoidun kaupunkilaisryhmän kesken ja muodostaa mielipiteitä, joita sitten otetaan huomioon päätöksenteossa.

Pintapuolisesti idea kuulostaa viehättävältä tavalta osallistaa kansalaisia, mutta se ei ole demokratian näkökulmasta lainkaan ongelmaton. Tästä kertoo jo hankkeen raportissa esitellyn paneelin demografinen jakauma.

Osallistuminenpaneeliin on tapahtunut vapaaehtoisuuden pohjalta – 12 000 kaupunkilaista sai kyselyn ja heistä valikoitui 171 panelistia. Paneeliin osallistuneista 3 prosentilla koulutustaso oli peruskoulun käynyt – Turun asukkaiden vastaava määrä on 20 prosenttia. Korkeakoulutettuja oli paneelissa 73 prosenttia, Turun työikäisestä väestöstä heitä on todellisuudessa 28 prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toisin sanoen paneelissa oli lähes kolminkertainen määrä korkeakoulutettuja verrattuna kaupunkilaisiin ja matalan koulutustason väestö oli räikeästi aliedustettu. Työpaikkaan/ammattiin liittyviä tietoja ei oltu esitelty.

Toinen huomattava heitto oli nähtävissä asuinalueissa. 93 prosenttia osallistujista oli luokiteltu asuvaksi ydinkeskustassa tai ”hyvällä alueella”. Vastaava määrä väestön osalta on raportin mukaan 76 prosenttia, eli ns. ”muilla alueilla” asuvat olivat niinikään aliedustettuna paneelissa.

Jos 12 000 kaupunkilaisen joukosta ei löydetä realistista edustusta kaupungin väestöstä, millaisia ponnisteluja se vaatisikaan?

Tämän testipaneelin tehtävänä oli muodostaa mielipiteitä Turun yleiskaavaehdotuksen liikenneskenaarioista, eli käytännössä siitä, mitä liikennemuotoja suositaan keskustassa ja kuinka paljon esimerkiksi autoilua rajoitetaan.

Tässä aihepiirissä on selvää, että näkemykseen vaikuttavat sellaiset asiat kuten ikä, ammatti, koulutustaso ja asuinalue. Hieman kärjistettynä esimerkkinä: korkeakoulutetulla keskustassa asuvalla nuorella aikuisella on eri kokemus, näkemys ja tarve liikkumismuotojen suhteen kuin keski-ikäisellä tai sitä vanhemmalla, matalakoulutetulla keskustan ulkopuolella asuvalla. Jos toinen näistä ryhmistä on kansalaispaneelissa yliedustettuna, näkyy se myös tuloksissa.

Yksi ongelma kansalaispaneelissa on se, jos siihen sotketaan mukaan poliitikot. Testipaneelissa oli ryhmätyöskentelyssä mukana 21 kaupunginvaltuutettua. Jos tarkoituksena on muodostaa ja jopa muokata osallistujien mielipiteitä, joilla sitten vaikutetaan päätöksentekoon, eikö ole hyvin kyseenalaista, että samaiset päätöksentekijät osallistuvat tähän prosessiin?

Selvää on myös se, että eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on vaihteleva mahdollisuus osallistua tämän tyyppiseen toimintaan. Yliopistojen ehdotuksissa esitettiin jopa monivuotisia virkoja paneeleissa. Tämä vaati huomattavaa panostusta osallistujalta ja siten rajoittaa monien kykyä olla tällaisessa mukana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paneelitoiminnalla on riski muodostua eturyhmien äänitorviksi. Kokonaisuutena tällainen paneeli vaatii paljon resursseja ja panostusta, se ei todellakaan ole ilmaista.

Edustuksellinen demokratiamme, eli kaupungin tapauksessa kuntavaalit, vaatii äänestyspaikalla käymistä neljän vuoden välein. Olisiko kuitenkin järkevämpää panostaa siihen, että ihmiset ymmärtävät paremmin olemassa olevia päätöksentekoprosesseja, päätöksenteko olisi läpinäkyvää ja kaupunkilaisten äänestysaktiivisuutta saataisiin nostettua?

Antti Lehtonen

Turku