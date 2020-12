Itsenäisyyspäivää vietetään taas 6. joulukuuta, sunnuntaina koko Suomessa ja heti seuraavana päivänä Turussa kaupunginjohtaja Minna Arven taas koolle kutsuma hallitus istuu päättämässä Itsenäisyydenaukion kohtalosta.

Suomen itsenäisyys on arvo, minkä uskoisi monen päättäjänkin ymmärtävän, ja samalla sen, miksi on tärkeää säilyttää jatkossakin arvokasta nimeään kantava aukio tutulla paikalla Turun sydämessä. Se jos mikä on kansallisen kaupunkipuiston alue Turussa.

Säästyykö arvokas aukio vai ei? Kummassakin päätöksessä jäävät nimet ja puolueet kaupunkilaisten muistiin.

Päättäjien arvot puntarissa