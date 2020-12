Bloggaaja-yrittäjä Natalia Salmela jakoi somessa negatiivisia kokemuksiaan teekkarifuksivuodestaan. Monet lähettivät kuvauksia omien opiskelutahojensa järjestämistä riennoista, ja osansa saivat muutkin kuin tekniset alat. Kuvauksissa toistuivat muun muassa alkoholi, alastomuus, törkeät sitsilaulut sekä yleinen naisten alentaminen.

Monet lehdet ovat kirjoittaneet aiheesta. Eri tahot ovat julkaisseet kannanottojaan, tunnustaneet mokan ja luvanneet parantaa. Parannuksia on kuulemma jo tehtykin.

Salmelalle moni kuitenkin kertoi viime vuosienkin tapahtumista.

Sain kuulla kaveriltani eräästä keskustelusta. Miesoletettu oli todennut aiheesta lähteneen liikkeelle aivan liian suuren haloon. Tämä harmitti.

Mietin usein, miten samat miehet reagoisivat, jos tytär tai kumppani kertoisi kohtaamastaan vääryydestä. Olisiko suhtautuminen tällöinkin ylireagointiin vetoamista?

Toivon todella, että tämä nosto parantaa tilannetta huomattavasti ja että moni tuntee piston sydämessään.

Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia ihmisessä on kyky tunnistaa tehneensä virhe, päästä yli egon häpeästä, pyytää anteeksi ja jatkaa elämää toimien jatkossa paremmin.

Huono vaihtoehto on esittää, että mitään ongelmaa ei ole ja että tilanteen kärsijä ulisee turhasta.

Tämä ei ole vain miesten maailma eikä kenenkään tarvitse sietää asiattomuuksia opiskeluissa tai työelämässä.

Teekkarikulttuurilla on pitkät perinteet, joten ongelma ei ole vain tämän hetken opiskelijoissa. Yksi Salmelan saamista palautteista koski teekkarinaista, jonka isäkin on teekkari, jonka ajatusmaailma on ilmeisen naisia alaspäin katsova.

Toivonkin, että tämä keskustelu kaikuisi myös jo opiskelunsa opiskelleiden korviin, jotta hekin voisivat tarkastella toimintaansa, arvomaailmaansa ja suhtautumistaan naisiin opiskelujen päässä siintävässä työelämässä.

Opiskelen teknistä alaa. Olen sikäli onnekas, että en ole itse kokenut tai kuullut lukuisissa esimerkeissä kuvatun kaltaisesta asiattomasta käytöksestä opiskelukavereiltani. Opetushenkilökunnankin käytös on ollut asiallista enkä ole kokenut, että opiskelijoihin suhtautuminen vaihtelisi sukupuolen mukaan.

Rakastan numeroita, ongelmanratkaisua ja tarkkuutta, mutta yksi muista syistä hakeutua alalle on halu oikaista omalta osaltani alan sukupuolijakaumaa, mennä lasikattoja päin ja niistä läpi.

Haluan rohkaista alasta kiinnostuneita hakemaan, jos se tuntuu oikealta suunnalta. Tämä ei ole vain miesten maailma eikä kenenkään tarvitse sietää asiattomuuksia opiskeluissa tai työelämässä.

Toiveikas feministiteekkari