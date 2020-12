Suomessa valmistellaan oppivelvollisuuden pidentämistä opetusministeri Li Anderssonin johdolla.

Opiskelija- ja oppilashuollon palveluja vahvistetaan ja tavoitteena on lisätä koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn ammattilaisia, joilla ei ole opetusvelvollisuutta. Heidän työaikansa kohdennetaan niihin oppilaisiin, jotka tarvitsevat enemmän tukea fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Fysioterapeutit tulee varmistaa lailla osaksi moniammatillista opiskelija- ja oppilashuoltoa.

Riittävä fyysinen aktiivisuus ja hyvä fyysinen kunto ovat tärkeitä lasten ja nuorten aivotoiminnan kehitykselle ja älykkyydelle.

Perusliikkeiden hallinta, eli hyvät motoriset taidot, kuten kirjoittaminen, pallon käsittely, hyppääminen ja kiipeileminen lisäävät älyllistä suorituskykyä ja koulumenestystä muun muassa lukuaineiden ja matemaattisten aineiden osalta.

Kestävyyskunnon ja terveyden välinen yhteys on voimakas. Hyvä kestävyyskunto on yhdistetty lasten ja nuorten vähäisempiin kiputiloihin, parempaan psykososiaaliseen hyvinvointiin ja koulumenestykseen.

Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä vahvistetaan opiskelija- ja oppilashuoltoa. Fysioterapeutit tulee määritellä sen kiinteäksi osaksi.

Suomessa on käytössä toimintamalleja, joissa fysioterapeutti työskentelee koululla lähellä oppilaita. Tällä toimintamallilla on lisätty vähän liikkuvien, toimintarajoitteisten ja riittämättömässä fyysisessä kunnossa olevien koululaisten yksilöllistä ohjausta ja harjoittelua ja sen avulla on vaikutettu positiivisesti lasten ja nuorten fyysiseen kuntoon ja toimintakykyyn.

Vuosittaiset Move!-mittaukset auttavat oppilashuoltoa löytämään oppilaat, jotka tarvitsevat fysioterapeutin ohjaamaa yksilöllistä harjoittelua motoristen taitojen kehittymiseksi koulun muun liikunnallisen toiminnan lisäksi.

Anu Pollari

varapuheenjohtaja

Suomen Fysioterapeutit ry