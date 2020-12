Kun on lähes 30 vuoden aikana käynyt lukemattomissa Turun filharmonisen orkesterin konserteissa, on muodostunut jonkinlainen käsitys muista tapahtumiin liittyvistä asioista.

Nykyinen sali oli usein loppuunmyyty (noin 1000 paikkaa) muun muassa loistavan orkesterin ja kapellimestarin ansiosta. Lämpiöt toimivat loistavasti.

Konsertin ja aplodien loputtua lähes kaikilla on aikamoinen kiire saada takkinsa narikasta ja päästä ulos ovesta. Pääosa on selvästikin liikkeellä jalan tai bussilla. Omalla autolla kulkijoita on näköhavaintoni perusteella todella vähän. Varmaan, koska tilaisuuksissa nautitaan muustakin kuin musiikista.

Kun uutta salia suunnitellaan, sinne pitäisi tulla ainakin 1300 paikkaa.

Jos sali tulisi Linnanniemeen, voi vain kuvitella sitä riemua, kun valtaosa konserttiväestä seisoskelisi Linnanfältillä ykkösen bussia odottamassa. Vaikka käytössä olisi lisäbussejakin, saisi siellä odotella tovin jos toisenkin. Taksisuharit ehkä kiittäisivät.

Olisi siis toivottavaa, että paikka salille löytyisi lähempää keskustaa. Siksi tuli mieleen linja-autoasema. Se olisi sijainniltaan loistava. Siinä näyttää olevan tilaa enemmänkin kuin mitä Helsingin musiikkitalo on vaatinut. Hesalaisilla on lounasravintolat ja kahvilat, joita me emme kaipaa, oletan.

Siellä on isossa salissa 1700 paikkaa, meille riittäisi vähempi.

Samanlaisella monikulmaisella ratkaisulla tontille jäisi vielä tyhjää tilaakin muuhun käyttöön. Maaomistuksesta en tiedä. Ja kun vanha Matkahuolto puretaan, niin busseille luulisi löytyvän tilaa.

Paljon puhutusta synergiaedusta en ymmärrä mitään. Luuleeko joku menevänsä ensin teatteriin ja sieltä jotain skywaytä pitkin konserttiin, tai päinvastoin? Veikkaan, että jompi kumpi on silloin jo sulkenut ovensa.

Matti Erjomaa

Brahms-fani