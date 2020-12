Yhdessä-yhdistyksen hallitus on hämmästynyt väitteistä, joita on kohdistettu sen toimintaan ja erityisesti puheenjohtajan henkilöön (TS 28.11.) Lisäksi yhteen työntekijään on kohdistettu samankaltaisesti vihjailevia väitteitä ilman selkeitä perusteita. Mielestämme näin on loukattu henkilön yksityisyyttä.

Nämä väitteet heittävät epäilyksiä yhdistyksen toimintaa kohtaan, tahraavat sen julkisuuskuvaa ja haittaavat yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus on pitänyt puhelinneuvottelut, joissa artikkelin esittämiä väitteitä on käsitelty ja haluaa selvittää oman toimintansa perusteita ja oikaista perusteettomat väitteet.

Yhdessä-yhdistyksen toiminta on noudattanut sääntöjä niin rekrytoinneissa kuin muissakin toiminnoissa. Pidämme arveluttavana yksittäisen työntekijän pätevyyden, soveltuvuuden sekä valintaprosessin kyseenalaistamista ja puheenjohtajan toiminnan arvostelua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yhdistyksen hallitus vastaa päätöksenteosta ja kehittämisestä. Mikäli hallituksessa on ollut eriäviä kantoja, on noudatettu enemmistön päätöksiä. Yhdistyksen hallitus seisoo tekemiensä päätösten sekä sitä johtavan puheenjohtajan takana.

TS:n artikkelissa on nostettu toiminnanohjaajan rekrytointiprosessi tarkasteluun. Työpaikka oli avoinna normaalin käytännön mukaisesti. Yhdistys sai hyvän määrän hakemuksia. Haastatteluihin kutsuttiin 6 henkilöä. Työtehtävään valittiin työkokemuksen, haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella parhaiten tehtävälle asetetut kriteerit täyttävä hakija hallituksen esityksen mukaisesti. Rekrytointiprosessia eivät siihen osallistuneet ole kritisoineet.

Artikkelissa esitetään väitteitä yhdistyksen heikosta johtamisesta ja huonosta ilmapiiristä. Hallitus ei ole saanut käsiteltäväkseen tällaisia yhteydenottoja.

Mikäli ilmapiiriä koskevia puutteita, ideoita tai huomioita on olemassa, olisi niiden esiin tuominen ensiarvoisen tärkeää. Asiat olisi loogista ja käytännöllistä tuoda esiin ensisijaisesti työyhteisössä ja tarvittaessa hallitukselle viestien. Työhyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyä ensimmäisenä julkisuudessa ei voi pitää onnistuneena toimintatapana.

Myöskään Turun kaupungin edustaja, jota siteerataan artikkelissa, ei ole ollut yhteydessä yhdistyksen edustajiin näissä työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä tai muissa parantamista koskevissa asioissa.

Työhyvinvoinnin yhtenä kuvaajana voidaan pitää sairaspoissaoloja. Yhdessä-yhdistyksen viimeisen vuoden sairaspoissaolot ovat olleet todella satunnaisia.

Yhdessä-yhdistyksen toiminta perustuu monien muiden kansalaisjärjestöjen kaltaisesti julkiseen rahoitukseen. Työtehtävät ja sopimukset tehdään olemassa olevan rahoituksen pohjalta. Hankkeet alkavat ja loppuvat ja yhdistys hakee rahoitusta toimintansa turvaamiseen vuosittain. Työntekijöiden tehtävät ja toimenkuvat määrittyvät pitkälti hankerahoituksen pohjalta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Artikkelissa viitataan yhdistyksen organisaatiouudistukseen. Asiaa on valmisteltu ja käsitelty johdossa ja myös työntekijöiden kanssa.

Yhdistyksen vuosikokouksen lykkääminen tehtiin siitä syystä, että sitä ei kyetty toteuttamaan säännöt ja osallistujien turvallisuus huomioiden. Asiaa oli pohdittu etukäteen hallituksen kokouksessa ja päätetty, että syyskokous siirretään myöhempään ajankohtaan, jos osallistujamäärä ylittää koronan vuoksi asetetun rajan.

Yhdistyksen jäsenyyden hyväksyy sääntöjen mukaan sen hallitus. Näin se menettelee aina ja jäsenyys luo pohjan päätöksentekoon osallistumiselle.

Yhdistyksen puheenjohtajaan kohdistetut syytökset esitettiin ilman konkreettisia esimerkkejä. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hallitus ei ole kuitenkaan saanut tietoonsa tällaisia asioita. Näin yksilöimättömiin väitteisiin ei ole mahdollista ottaa kantaa eikä kehittää toimintaa, kun esimerkkejä ei ole tiedossa eikä esitetty.

Pidämme TS:n artikkelin väitteitä perusteettomina ja puutteellisesti argumentoituina.

Yhdistyksellä ja sen hallituksella on halua tehdä monipuolista yhteistyötä. Vastaanotamme mielellämme rakentavia kehittämisideoita sekä pyrimme kehittämään ja turvaamaan yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksemme tavoitteena on palvella paremmin sen omia jäseniä ja toiminnan piirissä olevia ihmisiä sekä kehittää Turkua entistä paremmaksi ja yhdenvertaisemmaksi paikaksi kaikille sen asukkaille!

Yhdessä-yhdistyksen hallituksen puolesta

Hersi Muhiadin

puheenjohtaja, Yhdessä-yhdistys/Together Association ry