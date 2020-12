Kiitos kirjoituksesta "Eläkeläiset ovat työvoimapotentiaalia" (TS 23.11.). Pienellä eläkkeellä olevia terveitä eläkeläisiä löytyy, jotka haluavat tehdä eläkkeellä työtä. Virtaa löytyy vielä.

On paljon ns. tonnin eläkeläisiä, jotka hoitivat lapsiaan kotona vuosikausia. Ei ollut kotihoidontukia ym., vaan äidit hoitivat lapsensa konkreettisesti itse. Lapset olivat rauhallisia mennessään kouluun, toisin kun nyt. Terapiaa tarvitaan jo esikoululaisille. Vaikka vanhempi on kotona, viedään yksivuotias päivähoitoon suureen meluisaan lapsiryhmään.

Ei toimi tämä systeemi lasten parhaaksi ollenkaan, tulokset ovat näyttäneet sen. Lasten kasvatusta ei voi ulkoistaa yhteiskunnalle, vastuu on aina vanhempien.

Ainut ikävä puoli oli, että äideille, jotka jäivät kotiin hoitamaan lapsiaan, ei karttunut eläkettä siltä ajalta. Tämä on korjattavissa, jos halua löytyy.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Juuri näistä eläkeläisistä osa on varmasti halukkaita tekemään työtä. Mielellään ottavat osa-aikatyötä vastaan. Asenne heillä on paikallaan. Elämänkokemus on suuri arvo sekä tunnollisuus, joita heillä on.

Eivät he vie nuorempien työpaikkoja, koska juuri näihin osa-aikatöihin ei ole tunkua nuoremmilla, mikä on ymmärrettävää, koska pelkästään osa-aikatyöllä ei elä.

Omasta takaa löytyy siis työvoimareserviä, kun vaan haluttaisiin sitä käyttää. Ei tarvita ulkomaista työvoimaa.

Mutta ainut mihin pitää saada joku roti on eläkeläisten työnverotus, ylipäätänsä eläkeläisten verotus. Muutaman tunnin työstä per päivä, päälle kympin tunnilta, menee 22–28 prosenttia veroa, puolet pitäisi tuosta riittää. Nimittäin hehän maksavat myös eläkkeestään veroa. Ovat maksaneet veroa työstä saadakseen eläkettä ja eläkkeestään veroa, siis tuplaveroa.

Toivottavasti työnantajat ottavat näitä virkeitä, tarmokkaita eläkeläisiä töihin. Tämä kaikki hyödyttää yhteiskuntaamme.

Loppujen lopuksi se on tosiasia, että työ antaa mielekkyyttä ja ryhtiä päivään kaikenikäisille, myös eläkeläisille. Kaikenikäisille joutilaisuus on kaiken pahan alku ja juuri.

Raili Meltovaara

(ps)