Turussa mielenterveyspalvelut ovat ruuhkaisia, ja ovat olleet sitä jo vuosien ajan. Tämä työllistää osaltaan sekä perusterveydenhuoltoa että Tyksin yhteispäivystyksen psykiatrian päivystystä.

Perusterveydenhuolto on resurssien puutteessaan pulassa, ja lisäksi sieltä puuttuu tarpeellista psykiatrista osaamista. Tyksin yhteispäivystyksen psykiatrian päivystyksessä osaamisesta ei todellakaan ole puutetta, mutta se on kunnalle varsin kallis palvelumuoto. Akuutissa mielenterveydenkriisissä päivystys on varmasti oiva paikka, jota kautta akuutin avun saa.

Palvelujen ruuhkautuminen on korona-aikana korostunut entisestään, kun terveysasemien ajanvarauspuhelimeenkaan ei tunnu pääsevän läpi. Psykiatrisen avun saaminen vaatii pitkääkin odottelua ja vakavaa mielenterveyden tilannetta.

Onko meillä oikeasti varaa pitää ihmisiä pitkillä sairaslomilla odottelemassa avun saantia?

Nopeat, helposti saavutettavat ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut voivat parhaissa tapauksissa pelastaa ihmishenkiä ja ainakin vähentää turhaa kärsimystä ja tuskaa. Kun ongelmiin päästään avuksi niiden ollessa pienempiä tulee hoidosta lyhyempää ja edullisempaa.

On suorastaan vaarallista odotuttaa ihmisiä, kun heidän sisällään olevat ongelmat kasvavat ja kasvavat odotellessa. On huomattavasti edullisempaa tarjota ajoissa apua kuin antaa tilanteen ryöpsähtää niin pahaksi, että tarvitaan kallista osastohoitoa.

Mielenterveyden ongelmista kärsivä ei jaksa taistella itselleen apua nopeammin ja paremmin, vaan kärsiä kituuttelee jonossa ja pahimmassa tapauksessa lääkitsee itseään vielä päihteillä luoden lisäongelmia.

Mielenterveyden ongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen ja mielenterveyssyistä johtuvien sairaslomien määrät ovat jatkuvassa nousussa.

Kun yhteiskunta odottelee eläkepommia ja suurten ikäluokkien eläköitymistä, onko yhteiskunnalla varaa ajaa heikompiaan ennenaikaisesti eläkkeelle?

Mielenterveyden tukeminen on sekä kärsimystä säästävää että taloudellisesti fiksua.

Helsingissä on ollut viime vuodesta alkaen kokeilussa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mieppi, jolla on Helsingissä kaksi toimipistettä. Palvelu on tarkoitettu Helsingissä asuville aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Palvelu on maksuton. Siellä saa keskusteluapua esimerkiksi elämäntilanteen aiheuttamiin huoliin ja siellä toteutetaan lyhytkestoista terapiaa eli lyhytterapiaa. Joskus jopa yksi keskustelukerta riittää tilanteen selkiyttämiseen.

Mieppi on lanseerannut myös etäyhteysmahdollisuuden. Miepistä ei saa sairaslomaa eikä lääkereseptejä. Toinen toimipiste on auki varsin laajasti, arkisin klo. 8–20 ja toisessa toimipisteessä on mahdollista mennä paikalle ilman ajanvarausta tiettynä päivänä.

Miepin tarjoamat palvelut eivät korvaa pidempiä terapiajaksoja tai osastojaksoja, mutta täydentävät hyvin Helsingin mielenterveyspalveluja.

Mallia on ehdotettu Ouluun ja Tampereelle. Se sopisi loistavasti myös Turkuun.

Toivoisin näkeväni Turussa laajempaa panostusta terveydenhuoltoon.

Anni Kulmala

sairaanhoitaja (AMK)

(vihr)