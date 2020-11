Turun ja ympäristökuntien yhteistyöstä on julkaistu Turun Sanomissa ja muissa paikallislehdissä toimituksellisia ja mielipidekirjoituksia viime viikkoina. Keskustelun ajankohta on otollinen, sillä olemme seutuyhteistyössä esimerkiksi Tampereen aluetta jäljessä.

Turun seudulle on laadittu yhteistä visiota seudun kuntien omistaman Turun seudun kehitys Oy:n toimesta. Vision mukaan alueemme on yksi koko maan vetovoimaisimmista, kasvavimmista ja aluetaloudeltaan vireimmistä seutukunnista, jossa on maan kolmanneksi suurimmat työmarkkinat.

Kansainvälisyyttä, osaamista sekä ainutlaatuista kulttuuria, sijaintia ja historiallisuutta on syytä painottaa. Yhteisen strategian toimeenpano edellyttää kunnilta yhteistyötä ja sitoutumista sekä konkreettisia toimia.

Valmistelua uudeksi seutuyhteistyön malliksi on tehty erittäin hyvässä hengessä esimerkiksi seudun kuntajohtajien kesken. Ehdotus valmistuu lähiaikoina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jos ja kun seudun kunnat pääsevät yhteisymmärrykseen, yhteistyön organisoinnista ja resursoinnista päätetään ajallaan ja asiallisessa järjestyksessä. Jokainen kunta päättää osaltaan, hyväksyykö strategian ja osallistuuko yhteistyöhön.

Seutuyhteistyössä on kaikilla paljon voitettavaa. Monessa asiassahan seutuyhteistyö on jo nyt varsin hyvällä mallilla – esimerkiksi joukkoliikenne, kulttuuripalvelut sekä vesi- ja jätehuolto keräävät kiitosta.

Seudun menestyminen ja kasvu edellyttää hyvää yhteistyötä entistä laajemmin. Esimerkiksi matkailussa on ainutlaatuisen saariston rannoilla paljon kehitettävää.

Strategisen ja toiminnallisen yhteistyön lisäämiseksi tulisi rakentaa seutufoorumin kaltainen keskustelu- ja päätöksenteon alusta. Tampereella malli on tiivistänyt kuntien välistä vuoropuhelua, minkä johdosta alueen vetovoimaisuus on kasvanut.

Turku on valmis edistämään yhteistyötä niin kuntalaisten kuin päättäjien kesken.

Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

Sini Ruohonen (kok)

Jukka Vornanen (vihr)

Mika Maaskola (sd)