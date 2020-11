Linnanniemi on ainoa oikea paikka konserttitalolle

Lautakunta palautti uudelleen käsiteltäväksi Itsenäisyydenaukion kaavan, hyvä niin. Edelleen pitäisi miettiä, tarvitaanko uutta konserttitaloa laisinkaan. Nykyinenhän on etenkin sisätiloiltaan upea, arvioitiin aikanaan akustiikaltaan yhdeksi maan parhaista ja edelleen esimerkiksi Göteborg pärjää samanlaisella samoilla piirustuksilla tehdyllä konserttitalolla.

Uutta konserttitaloa ollaan väkisin ajamassa Itsenäisyydenaukion piskuiselle puistopläntille. Virastotalon julkisivussa ei sinänsä ole mitään esittelemistä, mutta paikka on ahdas ja joitakin pikku puistojakin siellä täällä on ihan hyvä olla.

Nyt on ratkennut Linnanniemen suunnittelukilpailu ja aiheesta oli hieno Turun kaupungin pystyttämä näyttely Wiklundin 1. kerroksessa. Siellä parikin kertaa käytyäni tulin entistä vakuuttuneemmaksi, että ainoa oikea ja upea paikka konserttitalolle on Linnanniemi. Siellä on hienoa avaraa tilaa, pysäköinti on helppo järjestää, bussit ajavat sinne ja edellä mainitussa näyttelyssä esitellyn liikennejärjestelynkin mukaan raitiotien "päättärikin" on siellä – sikäli mikäli ratikka joskus tulee.

Ja miksi konserttitalo mitoitetaan vain 1300 hengelle, kun nykyisessäkin on 1004 istumapaikkaa hyvin tuolein ja tosi väljin jalkatiloin?

Liittyen Linnanniemeen, niin Turussa on suuri määrä hienoja museoita. Mitään "historian museota" ei täällä tarvita. Suomi on pieni maa ja olkoon meidän vaivaisen historiamme yhteisenä museona Kansallismuseo Helsingissä. Onhan meidän ns. historiamme täällä karussa pohjolassa lähinnä "palaneiden puutalojen historiaa", jos nyt vaikka vähänkin esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan verrataan.

Kai Sirola

Turku