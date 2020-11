Vihdoinkin eduskunnassa puhutaan susien aiheuttamista ongelmista. Ja tullaan sallimaan ns. kannanhoidollinen metsästys. Mutta miksi vasta nyt pohditaan, kuinka suuri susikannan on oltava, jotta se olisi elinvoimainen aiheuttamatta silti haittaa maaseudun väestölle? Sehän olisi pitänyt selvittää ennen kuin annettiin susien levittäytyä maamme jokaiseen kolkkaan!

Ja keskeisenä kysymyksenä on edelleen, miksi ylipäätään tarvitaan elinvoimainen susikanta Suomessa. Onhan eletty yli sata vuotta ilman susia, sen jälkeen kuin senaatti 1800-luvulla hyvällä syyllä päätti hävittää suden Suomen kulttuurimaisemista. Ja hyvin on pärjätty.

Ei korvauksia tapetuista kotieläimistä, ei kustannuksia susiaidoista ja susipelon aiheuttamista koulukyydeistä, ei virkamiehiä työllistäviä susikannan inventointeja eikä kalliita dna-tutkimuksia, ei repiviä ihmisten välisiä kiistoja ja toimikuntien loputtomia kokouksia.

En tiedä, kenen idea susien suojelu alun perin on, mutta nykyinen susiriesa on kuitenkin omien päättäjiemme itse aiheuttama. Poikkeuksena moniin muihin ympäristöongelmiin se on teknisesti helposti poistettavissa.

Ei sudella eikä muilla nisäkkäillä ole suurta merkitystä luonnon elinvoimalle ja vielä vähäisempi on suden hyöty ihmiselle. Paljon suurempi merkitys on hyönteisillä ja eritoten kimalaisilla.

Hirvi- ja peurakannan kurissapitoon tarvitaan joka tapauksessa jatkossakin metsästys. Ja muistettavaa on, että luonto aina selviää muodossa tai toisessa; ihmiskunnan kohtalo on sitä vastoin epävarmempi. Siksi meidän on hyödynnettävä luontoa järkevästi, vaalien omia etujamme.

Jos luonto ja villieläimet, esimerkiksi susi asetetaan ihmisen etusijalle, voi hyvällä perusteella kysyä, millä oikeudella ihminen on raivannut peltoja, kahlinnut koskia, rakentanut kaupunkeja, moottoriteitä ja satamia. Ja miksi torjumme hiiriä, rottia, luteita ja viruksia? Sehän on luonnon vastaista toimintaa.

Sudettomassa Suomessa, joka olisi järkevä tavoite, ei ole riskiä susikannan sisäsiitoksesta eikä koirien ja susien sekaantumisesta. Voitaisiin keskittää voimamme ja resurssimme muihin ympäristö- ja sosiaalisiin ongelmiin. Niitä on riittävästi ilma päättäjien aiheuttamaa susiriesaa.

Sitä paitsi susi ei ole maailmalaajuisesti mikään uhanalainen eläin.

Jan-Erik Ingvall

Helsinki–Kemiönsaari