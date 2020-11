Kun menin vuosikymmen sitten töihin viestintätoimistoon, kysyin alkajaisiksi mitäs täällä tehdään? Yksi osa-alue oli tietysti yritysten saattaminen mediaan ja julkiseen keskusteluun mahdollisimman positiivisessa valossa.

Mikäs siinä, asiakkaasta riippuen aamukahvilla on tullut mietittyä vuosien varrella missä kohtaa on moraalin rajapuomi ja kuinka helposti uutistoimitukset ovat julkaisseet kaupallisen viestin, jonka olen heille punonut – kritiikittä ja yleensä sanasta sanaan, koska kirjoitan tiedotteeni aina uutismittaan.

Kyllä, olen kirjoittanut myös eri yritysten toimitusjohtajien nimissä mielipidekirjoituksia ja niitä on julkaistu ympäri Suomen kaikissa suurimmissa medioissa. Pääosin nämä tekstit ovat tulleet minun päästäni ja toimituksiin nämä tietysti on lähettänyt toimitusjohtaja itse. Tämä on viestintäalalla peruskauraa, mutta alaan vihkiytymättömät ovat olleet tyrmistyneitä.

Kun vanhana toimittajana harhauttelee toisinaan työkseen entisiä kollegojaan, tulee testattua samalla mikä on toimitusten kyky erottaa uutinen ja kaupallisen viestin sävyt toisistaan. Vuosi vuodelta entistä kaupallisempi ote menee läpi.

Koska media-ala on kurjistunut kultaisista vuosista, julkaistaan nykyään esimerkiksi uutisina yritysten ”kyselytutkimuksia”, joissa viime vuosikymmenellä on kunnostautunut muun muassa iso terveysalan toimija, rengasvalmistaja ja kotimainen dildokauppa.

Oma metodini on ollut ottaa yhteyttä yhteen Suomen suurimmista galluptoimistoista. Kun sen nimi lukee tiedotteessa, avautuu reitti yli uutiskynnyksen kuin itsestään.

Asiakkaani oli aikanaan firma, jonka liiketoiminta perustui käytännössä köyhien selkänahan höyläämiseen. Tein kalsarit jalassa kotisohvalla, Landola-kitara sylissä ruutupaperille itse keksimäni kysymykset. Gallupfirma kysyi nämä johdattelevat kysymykseni tuhannelta suomalaiselta ja lähetti minulle monisivuisen raportin, josta tein tiedotteen.

Viikkoa myöhemmin luin kaikista suurimmista medioista haluamani asiat virallisena tutkimuksena. Näin ei tietenkään pitäisi olla ja olenkin pitkään miettinyt tätä kirjoitusta.

Yritysten tulisi hoitaa viestintäänsä mediassa astumatta tälle harmaalle alueelle. Oikeasti uutisoitavia asioita yrityksissä kun on yllin kyllin ja harva toimitusjohtaja tajuaakaan istuvansa oikeasti relevantin uutisen päällä.

Osmo A. Wiion ja paremman suomalaisen medialukutaidon nimeen, aamen.

Antti Arvaja