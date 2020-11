Luonnonvarakeskus tiedotti pari viikkoa sitten Itämeren hyljelaskentojen tuloksista. Tiedotteessa kerrottiin Itämeren harmaahylje- eli hallikannan tasaisesta kasvusta.

Lisäksi sanottiin: "Kasvu on viime vuosina ollut voimakkainta eteläisellä Itämerellä, mikä johtuu pääosin muilta alueilta siirtyvistä halleista." Kun asiaan perehtymätön henkilö lukee viimeisen lauseen, hän saa asiasta väärän kokonaiskuvan.

Lukija käsittää asian helposti niin, että harmaahylkeiden kokonaiskanta ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut, vaan eläimiä on vain siirtynyt muualta etelään.

Lisäksi hämärän peittoon jää se tosiasia, että määrällisesti hallikanta on kasvanut kaikkein eniten Suomessa; viimeisten viiden vuoden aikana lähes 70 prosenttia koko Itämeren laskentakannan kasvusta on tullut Suomen merialueelle (5 222 eläintä 7 831:stä). Vaikka kannan suhteellinen kasvu eteläisellä Itämerellä on ollut voimakasta, sen alueen osuus Itämeren hallien kokonaismäärästä on hyvin pieni.

Asialla on merkitystä, kun rakennetaan yleistä mielikuvaa.

Vaikka eläinten maakohtaiset lukumäärät esitetäänkin erillisessä taulukossa, tärkein viesti annetaan sanallisesti. Paremmin todellista tilannetta olisi voinut kuvata lause: "Itämeren hallikannan kasvu on viime vuosina painottunut Suomen merialueelle."

Maria Saarinen

Saaristomeren kalatalousryhmä, Parainen