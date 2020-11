Monien ihmisten elämässä on rinnakkain maaseutu ja seudut ja toisaalta iso kaupunki. Yhä useamman elämässä on pääkaupunkiseutu ja oma maakunta. Näin myös Varsinais-Suomessa. Kahdella paikkakunnalla asuminen yleistyy. Puhutaan kakkosasumisesta ja kausiasumisesta.

Korona on muuttanut asumisen asenteita nyt pysyvällä tavalla. Se on hyvä, sillä Euroopan harvimpaan asutussa maassa asutaan tarpeettoman ahtaasti ja myös kalliisti.

Kaupungistumisen ja monipaikkaisuuden ja seutukaupunkiasumisen trendit etenevät samanaikaisesti. Tähän liittyy se, että korona nyt vauhdittaa etätyötä. Tunnin junaa odotellessa on hyvä, että etätyön mahdollisuudet lisääntyvät.

Suomalaiset ovat mökkikansaa. Monella on kallis asunto pääkaupunkiseudulla ja mökki maalla. Moni harkitsee nyt toisinpäin. Yksiö tai kaksio riittää pääkaupunkiseudulla ja vakinainen asunto voi olla maaseudulla ja maakunnassa. Tätä kautta voi päästä edullisempaan, turvallisempaan, luonnonläheisempään, väljempään ja yhteisöllisempään asumiseen.

Monissa seutukaupungeissa ja seuduilla on vahvaa vientiteollisuuttakin. Näin on erityisesti Varsinais-Suomessakin Uudessakaupungissa, Loimaalla ja Salossa. Kustannustasolla on viennissä iso merkitys.

Byrokratiaa pitää edelleen purkaa. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen on tehty helpommaksi, mutta sitä pitää vieläkin helpottaa.

Liikenneyhteydet ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nyt entistä tärkeämpiä. Varsinais-Suomessa liikenneyhteyksien kehittämistä tarvitaan myös niin sisämaan suuntaan kuin rannikon suuntaan.

Maan hallitus on linjannut monipaikkaisuutta valtion työpaikoissa. Näin juuri teki puolustusministeri Antti Kaikkonen. Hyvä!

Varsinais-Suomen kannalta ei ole hyvä väen jatkuva pakkautuminen pääkaupunkiseudulle. Meille monipaikkaisuus on mahdollisuus, johon pitää tarttua.

Olavi Ala-Nissilä

maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja (kesk)