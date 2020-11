Tänään 25.11. vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Päivä aloittaa Oranssit päivät, jotka jatkuvat 10.12. vietettävään Ihmisoikeuksien päivään asti.

Oranssien päivien tavoitteena on lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Sen kunniaksi Turun kaupunki valaisee tänään kirjastosillan oranssiksi.

Joka kolmas nainen maailmassa on kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Joissain maissa tämä luku nousee jopa 70 prosenttiin. Seksuaalinen häirintä kasvattaa lukuja vielä entisestään. Noin 15 miljoonaa 15–19-vuotiaista tytöistä on pakotettu seksiin elämänsä aikana. Naisten ja tyttöjen raiskaus on myös suunnitelmallinen ase, jota käytetään useissa konflikteissa.

Ihmiskaupan uhreista yli 70 prosenttia on naisia ja tyttöjä. Heistä suurin osa kaupataan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Karuja lukuja. Helposti ajatellaan, että tämä kaikki tapahtuu jossain kaukana. Näin ei kuitenkaan ole. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille.

Lähes puolet yli 15-vuotiaista suomalaisista naisista ja tytöistä on joutunut kokemaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Tekijänä on uhrin nykyinen tai entinen kumppani joka kolmannessa tapauksessa.

Vuonna 2019 raiskauksien ja viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksien uhrien määrät lisääntyivät. Myös turvakotien asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan. Lähisuhdeväkivalta on usein kestänyt pitkään ennen turvakotiin hakeutumista.

Äärimmäisessä tapauksessa parisuhdeväkivallan seurauksena kuolee Suomessa noin 20 naista. Tappo, jonka uhrina on nainen ja tekijänä nykyinen tai entinen kumppani on Suomen toiseksi yleisin henkirikos.

Maailmanlaajuisesti lähes kolmen viidestä surmatusta naisesta oli tappanut kumppani tai muu perheenjäsen vuoden 2017 tilastojen mukaan.

Oranssi väri symboloi toivoa, toivoa paremmasta maailmasta, ilman sukupuolittunutta väkivaltaa.

Toivoa on, mutta sen saavuttaminen vaatii kuitenkin tekoja. Elämän ilman väkivaltaa on oltava jokaisen oikeus.

Heidi Wirkkala

UN Women Suomi, Turunmaan paikallistoimikunta

(Lukujen lähteinä käytetty Tilastokeskuksen, THL:n, Heldarin, Julkarin, Ihmiskauppa.fi:n, Findikaattorin ja UN Womenin tilastoja)