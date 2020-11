Koulukiusaamisella on tuskallisia ja kalliita pitkäaikaisseurauksia. Psykiatrit, psykologit ja psykoterapeutit joutuvat niitä työssään kohtaamaan ja hoitamaan, he ovat niistä aiheutuvan kärsimyksen avaintodistajia.

Julkinen keskustelu, tutkimukset ja projektit aiheesta vaikuttavat kuitenkin kulkevan huolestuttavan irrallaan tästä raa’asta todellisuudesta.

Normaalin sosiaalisen harjoittelun ja kiusaamisen eroa on keskusteluissa toistuvasti pyritty hämärtämään, mikä on osaltaan edesauttanut kiusaamisilmiön vakavuuden vähättelyä.

Lapset ja nuoret etsivät jatkuvasti paikkaansa ryhmässä, sekä kasvokkain että nettiympäristössä. He testaavat, miten saa toimia suhteessa toisiin, miten suojata ja puolustaa itseään, miten huomioida toiset. He päätyvät toimimaan lopulta niiden oppien ja mallien varassa, jotka ovat vanhemmiltaan ja muilta aikuisilta omaksuneet. Tai joita ilman he ovat jääneet.

Jotkut ovat herkempiä kuin toiset, jotkut suositumpia kuin toiset. Välillä tulee mielipahaa tai kiistaa, joku jää välillä yksin. Niin on ollut aina, ja niin tulee aina olemaan. Se on normaalia, ja aivan eri ilmiö kuin kiusaaminen.

Kiusaaminen on tahallista toisen turvallisuuden ja yksityisalueen loukkaamista. Sen tietoinen tarkoitus on nöyryyttää.

Kiusaaminen voi olla fyysistä koskemista kuten tönimistä tai lyömistä, tai se voi olla nimittelyä, solvaamista, loukkaavaa ilmeilyä, pilkkaa.

Ostrakismi, tahallinen yksinäistäminen, on kiusaamisen kovin muoto: jonkun yksilön systemaattinen hyljeksintä ja ryhmän ulkopuolelle jättö. Siitä aiheutuva tuska ilmenee aivotutkimusten mukaan jopa suurempana kuin fyysinen kipu tai kidutus.

Kiusaamisen erottaminen normaalista nahistelusta ei ole vaikeaa. Ero tulee viimeistään selväksi, kun aikuinen asettuu kunnolla kuuntelemaan uhrin kokemusta.

Kiusatuksi tulemisen kokemus ei synny tyhjästä, ja siitä kertominen on kokijalleen usein hyvin vaikeaa, jopa häpeällistä.

Jokainen kiusatuksi tulemisen kokemus tulee ottaa vakavasti, ja jokainen kokemus on liikaa.

Miksi joku kiusaa? Kyse on empatiakyvyn sammumisesta, hetkellisestä tai pysyvämmästä kyvyttömyydestä asettua toisen asemaan.

Eläimillä on viimeisten tutkimusten mukaan ilmennyt varsin korkeaa empatiakykyä. Ovatko eläimet menossa ihmisen ohi?

Nykytietämyksen mukaan ihminen on periaatteessa kuitenkin edelleen ainoa olento, jolla on kyky tietoisesti pohtia omaa ja toisen kokemusta, omaa osuuttaan toisen kärsimyksessä ja mahdollisuus muuttaa toimintaansa sen mukaan.

Eri asia on, käyttääkö ihminen tätä lahjaansa ja onko se sellainen piirre, jonka siirtymistä seuraavalle sukupolvelle hän haluaa vahvistaa.

Vanhempien tärkeänä tehtävänä on vahvistaa pienestä lähtien lapsen kykyä erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe. Tässä he käyttävät apuna muun muassa satuja, tarinoita ja elokuvia, kouluikäisten kanssa todellisia arjen sattumuksia koulussa ja toveripiirissä, niiden läpikäyntiä.

Nuorten kanssa on mahdollista jo laajempi pohdinta inhimillisistä arvoista ja suhtautumisesta muun muassa mediaan ja väkivaltaviihteeseen.

Vanhempien oma vointi, mutta myös omat arvot vaikuttavat siihen, miten he tätä oikeustajun vahvistamista toteuttavat.

Lapsi, joka saa osakseen vanhemman kiinnostusta ja aikaa, kokee itsensä arvokkaaksi ja hänelle kehittyy hyvä itsetunto. Kun lapsi tulee itse riittävän usein kuunnelluksi ja ymmärretyksi, hän suo sitä myös toisille eli kykenee empatiaan toisia kohtaan. Sellainen lapsi ei kiusaa.

Vain osa lapsista ja nuorista joutuu kiusaamisen kohteeksi. Kaikki kuitenkin altistuvat siitä kuulemiselle ja sen näkemiselle, sitä tapahtuu joka puolella kouluista harrastuksiin, sosiaaliseen mediaan, vanhempien työyhteisöihin ja Yhdysvaltain presidentinvaaliväittelyihin.

Lapset ja nuoret elävät kiusaavan yhteiskunnan keskellä. Oleellista heidän kannaltaan onkin se, miten lähiaikuiset kiusaamiseen suhtautuvat, kuinka rohkeasti he kehottavat puuttumaan siihen, vai antavatko he itse mallin sivusta seuraamisesta.

Kiinnostava ja tärkeä tutkimuksen kohde olisi, missä määrin nykyaikuisten omiin arvoihin sisältyy toisen ihmisen näkökulman huomiointi, erilaisuuden arvostus, oikeudenmukaisuuden korostaminen? Missä määrin keskittyminen itseen ja omiin asioihin, oman edun tavoittelu, menestyminen ja paksun nahan kasvattaminen? Miten aikuiset määrittelevät menestymisen? Mikä on näiden asenteiden vaikutus lapsen kiusaamiskäyttäytymiseen?

Jokainen suomalainen aikuinen on vastuussa siitä, minkälaisia arvoja me lapsille viestitämme. Kiusaaminen ei ole pinnallinen ilmiö ja vastuuta sen kitkemisestä ei saa jättää liikaa koulujen kontolle.

Kattavuutensa takia varhaiskasvatus ja koulu ovat kuitenkin aitiopaikalla, sillä niiden areenalla voidaan kehittää muun muassa työskentelyä kiusaajan vanhempien kanssa. Se on vaativaa työtä, monet ongelmat jatkuvat juuri siitä syystä, että ammattilaiset ja vanhemmat vetävät vastakkaisiin suuntiin. Kouluille tulee luoda sujuva mahdollisuus käyttää siihen työhön apuna psykologian ja psykiatrian alojen työnohjausta ja osaamista.

Marjukka Pajulo

LT, lastenpsykiatri, varhaislapsuuden psykiatrian dosentti

Turun yliopisto