Turun Sanomien toimittajan kysymys seutuyhteistyöstä tuli minulle hieman pahaan aikaan kesken työpäivän, kun tieto Turun vuokrataloyhtiön laajentamisesta ehkä parin kerrostalon verran Kaarinaan oli juuri saavuttanut allekirjoittaneen. Vastaukseni ei ollut aivan korrekti ja siitä anteeksipyyntöni.

Samanaikaisesti muistakin kehyskunnista on kuulunut vastaavaa ja se näkyi vastauksissa. Sinänsä ei oikeastaan vastattu seutuyhteistyökysymykseen, vaan aiheeseen, saako toisen tontille rakentaa ilman asianomaisen lupaa.

TVT:n toiminta on ollut varsin outoa, kun Kaarinastakin on lähtenyt hyvin selvä viesti, että meillä Kaarinan vuokratalot oy hoitaa kunnallisen vuokrataloasumisen suvereenisesti. Me teemme päätökset, mihin rakennetaan mitäkin ja se mielestäni perustuu kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen, jota on nyt rikottu vedoten Turun kaupunginvaltuuston päätökseen.

Seutuyhteistyö on kannatettava asia ja toimii hyvin esimerkiksi jäteveden puhdistuksessa. Väite että kaikki on päin prinkkalaa on liioiteltu.

Yhteistyön pitää vain lähteä siitä, että kunnallinen itsemääräämisoikeus on aivan ensimmäinen asia, niin että jokainen kunta voi itse päättää aidosti omalla alueellaan tapahtuvasta toiminnasta viime kädessä.

Kaarina ja allekirjoittanut varmasti osallistuu kaikkiin hankkeisiin, joista on seudulle hyötyä, kunhan se kohtelee tasapuolisesti kaikkia maksajia.

Kaarinan valtuutettuna pidän oikeana että pidetään kaarinalaisten puolta ja toimitaan kaarinalaisten edun mukaisesti ja toimiva seutuyhteistyö on varmasti sitä, kun itsehallintomme vaan säilyy ja sitä kunnioitetaan.

Kuntien välinen kilpailu on tärkeä asia, jotta verotuksentarve pysyy kohtuullisena, mutta sen pitää olla terveellä pohjalla.

Matti Alander

Kaarina