Kahden kulttuurin perheiden ja parien odotus päästä tapaamaan läheisiään on kestänyt jo kahdeksan kuukautta. Suomi ei ole edelleenkään avannut viisumipalvelujaan kolmansista maista tuleville henkilöille, mikä on tehnyt perheiden tilanteesta kestämättömän. Ulkoministeriö on perustellut kansalaispalvelujen kiinnipitämistä turvallisuudella.

Elokuussa Suomen hallitus päätti, että Suomeen matkustaminen perhesyiden vuoksi on sallittava matkustusrajoituksista huolimatta. Samaan on vedonnut myös Euroopan komissio. Hallituksen päätös kuitenkin helpotti vain niiden perheiden tilannetta, joiden puoliso ei tarvitse Suomeen tullakseen viisumia tai oleskelulupaa.

Rakkaus ei katso valtioiden rajoja. Kaikille perheille on taattava yhdenvertainen mahdollisuus tavata toisiaan pandemiasta huolimatta.

He, jotka odottavat puolisoidensa näkemistä, ovat olleet yhteydessä suurlähetystöihin, viranomaisiin, ministeriöihin ja päättäjiin vastauksen ollessa aina sama: viisumipalveluita ei voida järjestää. Heidän tulee odottaa pandemian ohimenoa.

Kuka meistä olisi valmis odottamaan, että näkisi rakkaitaan vasta, kun tämä pandemia, jonka lopusta kukaan ei tiedä, on ohi?

Viranomaisten vastuulla on löytää tapa, jolla poikkeuksellisessa tilanteessa lakisääteisiä kansalaispalvelutoimintoja voidaan toteuttaa. Muut Euroopan maat ovat tässä onnistuneet, miksei Suomi?

Suosittelemme, että ulkoministeriö palauttaa edustussopimusten mukaisen viisumiyhteistyön, jonka puitteissa Suomea voi edustaa toinen EU-maa. Terveysturvallista viisumikäsittelyä edistäisi myös ulkoisen palveluntarjoajan VFS:n laajempi käyttö. Suomi voisi myös mahdollistaa sen, että viisumin voisi hakea jostakin muusta Suomen edustustosta, jos lähtömaassa viisumin anominen on mahdotonta.

Turvalliset ratkaisut ovat kyllä olemassa, jos niitä halutaan löytää.

Elina Helmanen

toiminnanjohtaja

Familia ry