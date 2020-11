USA:n vaaleista tuli ennennäkemätön näytelmä. Vallan sokaisema Donald Trump ei kaihda mitään keinoja. Hänen kannattajajoukkonsa on hätkähdyttävän suuri.

Kuuluisa vapaudenpatsas peittäisi varmaan silmänsä, jos olisi kykenevä näkemään Amerikan luvatun maan nykyisen demokratian sekavan tilan ja kansakunnan kahtiajakautumisen.

Joe Biden on selvästi voittanut vaalit. Hänen takanaan on 306 valitsijamiestä ja Donald Trumpilla 232. Ero annetuissa äänissä on yli viisi miljoonaa. Vaalien lopputulos on jo pitkään ollut selvillä.

Se, ettei vallassa oleva presidentti Donald Trump myönnä tappiotaan, oli jo ennen vaaleja ilmeisen selvää. Hänen fanaattiset tukijoukkonsa ovat kiihkeästi puolustamassa väitteitä salaliitosta ja vaalivilpistä. Ikävä yllätys on ollut se, että myös merkittävän suuri osa republikaanien johtavista poliitikoista on edelleen hänen toimintansa tukena.

Amerikan Yhdysvallat on vaarallisen kahtiajakautunut. Se on johtanut lisääntyvään väkivaltaan ja mellakointiin.

Trump on rakentanut oman valtansa ja dynastiansa alusta asti valheilla, manipuloinnilla ja salaliittoteorioilla. Hänen Amerikkansa on valkoisten menestyvien ihmisten maailma.

Presidentin valtaoikeudet ovat USA:n demokratiassa suuret. Itsenäisten osavaltioiden kaksipuoluejärjestelmässä tämä valta korostuu. Siirtolaisten ja maahanmuuttajien jatkuva virta on lisännyt yhteiskunnallista luokkajakoa ja eriarvoisuutta. Latinojen ja mustien osuus väestöstä on yhä suurempi. Presidentti Trump on omalla toiminnallaan lisännyt jännitteitä eri väestöryhmien välillä.

Trumpin autoritäärinen vallankäyttö on monesti koetellut demokratian kestävyyttä. Meksikon muurin rakentamisen ja presidentti Obaman terveydenhuoltouudistuksen kumoamisen vaalilupaukset olivat siitä jo alkuun osoituksena. Irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta kuvaa myös hyvin Trumpin vallankäyttöä.

Vallan keskipisteessä – Valkoisessa talossa – on tullut tutuksi lause: ”Saat potkut!” Johtavan henkilökunnan vaihtuminen Trumpin esikunnassa on ollut kuin pyöröovissa. Maailman mahtimaan sisä- ja ulkopolitiikka on ollut arvaamatonta vuoristorataa.

Trump ei tunnusta häviötään. Kohta kaikki maailman valtiot ovat onnitelleet Joe Bidenia hänen voitostaan. Viimeksi sen teki Kiina, joka käy valtataistelua USA:n kanssa maailman taloudellisesta mahdista.

Outoa on, että hänen ministerinsäkin edelleen antavat lausuntoja vaalien vilpillisyydestä ja Trumpin voiton ”varastamisesta”. Täysin perättömät ja valheelliset väitteet vaalivilpeistä eivät sovi demokraattisen suurvaltion nykypäivään. Suuri enemmistö kansalaisista on jo pitkään hyväksynyt vaalituloksen.

Tietoinen provosointi ja valhepropaganda kertovat yhä pahenevasta kahtiajaosta ja koko poliittisen toiminnan kriisistä.

USA:n pitkään jatkuneen demokratian perintö on uhattuna. Kahtiajakautunut kansakunta lähti joukolla vaaliuurnille. Käyty vaali oli paljolti Trumpin puolesta tai häntä vastaan.

Koronapandemia pakotti suuren osan kansalaisista postiäänestykseen. Tätä käytti presidentti Trump suunnitelmallisesti hyväkseen. Hän loi salaliittoteorian postiäänten avulla tehtävästä vaalipetoksesta. Hänen mukaansa postiäänissä, joista suurin osa oli demokraattien antamia ääniä, on paljon vilpillisiä ja väärin laskettuja ääniä. Demokraatit ovat ”varastaneet vaalit”. Nämä väitteet on osoitettu vääriksi eikä vaalivilpeistä ole voitu esittää mitään näyttöä.

Vakavinta asiassa on se, että vallassa olevan presidentin avoimella tuella ja käskyllä on estetty tulevaa presidenttiä Joe Bidenia saamasta vallanvaihtoon ja uuden hallinnon valmisteluun tarvittavia tietoja. Jopa maan turvallisuusuhkien torjumiseksi välttämätöntä tietoa on tarkoituksellisesti salattu. On esitetty myös epäilyjä siitä, että Trumpin ajalta olevia asiakirjoja hävitetään eikä siirretä uuden hallinnon käyttöön.

Mihin on kadonnut USA:n demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä presidentinvaalien lopputuloksen perinteinen kunnioittaminen?

USA:n vaalien pitkässä historiassa on ensimmäinen kerta, kun hävinnyt ehdokas ei tunnusta tappiotaan, vaan päinvastoin ryhtyy valhepropagandan ja lakimiesten avulla oikeustoimiin vaalituloksen kumoamiseksi.

Nyt käydyt presidentinvaalit ovat osoittaneet, miten tärkeä asia on kansalaisten äänioikeus ja vapaat demokraattiset vaalit. Esimerkkejä siitä, mihin vallan väärinkäyttö voi johtaa, ei tarvitse kaukaa historiasta hakea.

Koronapandemian, ilmastonmuutoksen ja maailmantalouden kriisien aika tarvitsee johtajia, jotka puolustavat demokratiaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisia perusoikeuksia. Toisten syyllistämisen, vihapuheiden ja väkivallan kierre on ajoissa katkaistava.

Tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on edessään vaikea tehtävä. Kansalaisten tuki ja luottamus on teoilla ansaittava.

Risto Kapari

Turku