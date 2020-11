Terveyskeskusmaksuihin palataan vuosi toisensa jälkeen kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä. Turun ensi vuoden

talousarviokokouksessa vain Vasemmistoliitto esitti terveyskeskuksen asiakasmaksujen poistoa. Valtuusto ei enemmistöpäätöksellä hyväksynyt tätä. Äänestyksessä 55 valtuutettua oli maksujen puolesta ja 12 vastaan.

Terveyskeskusmaksujen poistamiseen on kuitenkin hyvät perusteet. Maksuilla saatavilla tuloilla on myös marginaalinen merkitys Turun kokonaistaloudessa. Lisäksi maksujen perintä aiheuttaa ylimääräistä hallintoa ja kustannuksia. Terveyskeskusmaksulla ei ole olennaista vaikutusta terveydenhuollon mahdollisten rahoitusongelmien ratkaisemiseen.

Tällä hetkellä kunnat päättävät itsenäisesti terveyskeskusten maksukäytännöistä ja maksujen suuruudesta, kunhan ne eivät ylitä valtioneuvoston asetuksen maksimisummaa. Päätösvaltaa onkin käytetty, ja kunnissa on useita erisuuruisia käynti-, vuosi- ja sakkomaksuja samasta perusterveydenhuollon palvelusta.

Esimerkiksi Helsingissä asuville, yli 10 prosentille suomalaisista, terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynti virka-aikana on ollut maksuton vuodesta 2013 alkaen.

Maksuttomuuden on voitu ajatella lisäävän terveysasemien ruuhkautumista entisestään. Ainakaan Helsingissä nämä pelot eivät ole toteutuneet.

Terveysasemille ei ole syntynyt ruuhkia, eivätkä asiakkaat ole käyneet useammin vastaanotolla kuin aiemminkaan. Sen sijaan maksuvaikeuksissa olevien potilaiden pääsy hoitoon on parantunut. Maksusitoumusta terveyskeskusmaksuun ei ole enää tarvinnut anoa. Byrokratia on vähentynyt terveyskeskuksissa ja sosiaalivirastossa, missä näitä laskuja kirjattiin aikaisemmin maksettaviksi toimeentulotukena.

Terveyskeskusmaksuissa on kysymys erityisesti kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on monikanavaisesti rahoitettu. Lähes kahden miljoonan suomalaisen työntekijän perusterveydenhuoltona toimii työterveyshuolto, jossa ei peritä asiakasmaksuja. Työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien kuten kotiäitien, työelämän ulkopuolella olevien, työttömien ja eläkeläisten on maksettava asiakasmaksua terveyskeskuspalvelusta.

Terveyskeskuspalvelut olisi saatava kaikille samalle tasolle kuin työterveyshuollon palvelut jo ovat.

Terveyskeskusmaksujen poistamisella voi olla jossain määrin myös vaikutusta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ainakin paranisi.

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset todennäköisesti vähenisivät, kun palvelun maksullisuus ei olisi kenellekään este hakeutua jo sairastumisen varhaisvaiheessa tutkimukseen ja hoitoon. Näin ehkäistäisiin mahdollisesti myöhemmin sairauden pahentuessa raskaampaan hoitoon hakeutumista, josta tulee yhteiskunnalle vielä kalliimmat hoitokustannukset.

Kokonaistaloudellisesti on järkevää ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltua poistaa terveyskeskusmaksu.

Jukka Kärkkäinen

lääkäri, Turun kaupunginvaltuutettu (vas)