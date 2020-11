Turun kaupungin kerrottiin valinneen erityisen seutuyhteistyöjohtajan. Sivullinen olisi luullut, että naapurikunnat ilahtuisivat, kun Turkuun oli saatu virkamies, jonka vastuulla on seudun yhteistyön kehittäminen. Turkua kun on aina pidetty syyllisenä siihen, että yhteistyö ei suju.

Mutta mitä vielä. Naapurikunnista tuli massiivinen hyökkäys Turkua vastaan, jonka sanottiin tehneen jotain, joka täysin estää kaiken yhteistyön (TS 14.11.).

Vaikka turkulaiset olisivat kuinka epämiellyttäviä naapureita, tuollainen rintamahyökkäys tärkeässä asiassa tuntuu melkein edesvastuuttomalta.

On vaikea tehdä muuta johtopäätöstä kuin sitä vanhaa, jolta tilanne on aina näyttänyt. Naapurikuntien päätavoite on estää Turun kaupungin menestyminen. Sehän ilmaistiin selvimmin Kaarinan edustajan lausunnossa. Hän ilmoitti lisäksi, ettei aio ylipäänsä tukea seudun yhteistyötä. Johdetaanko naapurikuntia tosiaan tässä hengessä?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turku on todella Suomen johtava alisuoriutuja. Se on sodan jälkeisenä aikana onnistunut menettämään Suomen kakkoskaupungin asemansa ilmeisesti väärillä strategisilla valinnoilla.

Nykyisenä aikana kysymys on kaupunkiseudun menestyksestä. Se, että Tampere jatkuvasti menestyy erinomaisesti, näkyy kaupunkiseudun kyvyssä yhteistyöhön. Naapurikunnat eivät pidä tavoitteenaan keskuskaupungin menestyksen estämistä, koska tietävät olevansa samassa veneessä.

Turun seudulla näkyy vallassa olevan liikaa puhtaita kyläpoliitikkoja, jotka pitävät tehtävänään kirkonkylän pyrkimysten vastustamista.

Keijo Perälä

Turku