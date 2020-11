Turun Sanomat (14.11.) uutisoi seutuyhteistyöstä haastateltuaan ydinkaupunkiseudun hallitusten puheenjohtajia ja Turun kaupunginjohtajaa. Uutisen otsikko oli ikävä: "Turku sai naapurit pillastumaan". Haluamme tuoda asiaan oman näkökulmamme.

Turun kaupunkiseutu on enemmän kuin mosaiikkisen rakenteensa summa. Olemme kietoutuneet toisiimme niin koulutuksen, terveydenhoidon, elinkeinojen, työpaikkojen, maankäytön kuin monien yhteishankkeiden kautta. Osaamisemme on kulttuurihistoriamme lisäksi maan huippuluokkaa.

Olemme yhteistyössä koulu-, sosiaali-, terveys-, vesi-, jätevesi-, energia-, joukkoliikenne-, jätehuolto-, elinkeinotoiminta- ja hankinta-asioissa vakiintunein tavoin. Näin on nostettu hyvinvointia, edistetty terveyttä, lisätty turvallisuutta, puhdistettu vesiä ja ilmaa, luotu työpaikkoja, säästetty luonnonvarojen käyttöä, edistetty kiertotaloutta ja saatu merkittäviä taloudellisia etuja palvelujen parantuessa.

Äskettäin olemme hyväksyneet maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL) 13 kaupunkiseutumme kunnan ja valtion kanssa vuoteen 2031 asti. Sen avulla vahvistetaan yhteistyötä, luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle, sovitetaan liikennejärjestelmää ja maankäytön suunnittelua.

Näin edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta, torjutaan ilmastonmuutosta ja turvataan sujuva arki varmistaen työmarkkinat ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus. Koko kaupunkiseutu on näin sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja tehnyt hyvää yhteistyötä.

Yhdessä voimme parantaa toimintaamme. Kun Turku menestyy, me menestymme kaikki.

Nyt kiistaksi nostettu seutuyhteistyö on näiden sovittujen mutta myös syntyvien yhteistyöhankkeiden käynnistäjä ja toimeenpanon seuraaja. Se on oleellinen toimintamuoto tulosten varmistamisessa ja kehittämisessä. Juuri tässä toiminnassa olemme jääneet valtakunnan muista kaupunkiseuduista jälkeen.

On arvokasta, että Turku on tarttunut asiaan ja nostanut seutuyhteistyön edistämisen tavoitteekseen. Me vihreät annamme sille työlle kaiken tukemme.

Toivomme, että lehtiuutisesta ilmennyt kokoomuspoliitikkojen karkea kielenkäyttö, mustamaalaaminen ja Turun aktiivisuuden syyttely eivät ole puolueen kanta yhteistyöhön.

Me tarvitsemme seutuyhteistyössä kaikkia puolueita ja kuntia. Reilu ja avoin yhteistyö on kaupunkiseutumme menestyksen kulmakivi.

Vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajat

Hannu Rautanen, Kaarina; Marko Lindberg, Lieto; Pekka Heikkilä, Raisio; Jasper Wilenius, Naantali; Helena Särkijärvi, Parainen; Rami Käkönen, Masku; Sini Heino, Paimio; Sari Hopponen, Sauvo; Monika Antikainen, Rusko; Saara Ilvessalo, Turku