Suomen hallitus uskoo, että pidentämällä oppivelvollisuuden kestoa vähennettäisiin koulupudokkaiden määrää.

Karu todellisuus vain on, että riskitekijät oppilaan heikkoon koulumenestykseen ilmenevät jo varhain opintopolun alkumetreillä. Näin ollen sen sijaan, että jatketaan oppivelvollisuuden kestoa, resurssit pitäisi kohdistaa ensisijaisesti lasten turvalliseen elinympäristöön, kuten vaikeuksissa olevien perheiden tukemiseen, varhaiskasvatukseen ja matalan kynnyksen oppilashuoltoryhmän palvelujen saatavuuteen asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Olen samaa mieltä hallituksen näkemyksen kanssa siitä, että pelkkä peruskoulutodistus ei avaa ovea kuin harvoihin ja usein heikosti palkattuihin työtehtäviin. Pitkään jatkunut trendi kertoo nimenomaan siitä, että työelämän vaatimukset vain kovenevat entisestään koulutuksen suhteen, toisin sanoen jokaisen peruskoulunsa päättäneen on tullakseen toimeen tässä yhteiskunnassa hankittava itselleen vähintään ammatillinen tai muu tutkinto.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poikkeus vahvistaa säännön, sanotaan: suotuisten tähtien alla syntynyt voi pärjätä ilman koulutustakin, mutta todennäköisesti se onni kohtaa vain harvoja.

Jotta hallituksen ideoima yhtälö toimisi, oppivelvollisuuden jatkamisen vuodella pitäisi kuin jonkinlaisen taikasauvan iskusta tarjota mahdollisuus ja varsinkin motivaatio jatko-opintoihin, erityisesti niille useille tuhansille nuorille koulupudokkaille, jotka jo vuosia sitten ovat menettäneet uskonsa nykyistä peruskoulujärjestelmäämme kohtaan.

Valitettavasti tätä yhtälöä en saa mitenkään toimimaan. Tosin esitetty hallituksen korjausliike on helppo toteuttaa (kun rahaakin tuntuu riittävän), mutta valitettavasti siinä vältetään pureutuminen hankalan ongelman varsinaisiin juurisyihin.

Valtaosa peruskoululaisista selviää urakastaan ongelmitta, mutta useilla tuhansilla on vaikeuksia, eikä heidän asemaansa helpoteta jatkamalla jo vuosien piinaksi muodostunutta ”pakkokoulua” lisävuodella.

Näyttää siltä, että peruskoulu nykymuodossaan on ja on ollut jo pitkään mittavan rakenteellisen uudistuksen tarpeessa: maailma ei ole enää sellainen, kuin se oli viisikymmentä vuotta sitten. Erilaisten oppilaiden tarpeisiin on tulevaisuudessa kyettävä vastaamaan entistä paremmin heidän kasvuympäristönsä, yksilölliset kykynsä ja taitonsa huomioon ottavalla tavalla. Toiset esimerkiksi ovat lukijoita, toiset tekijöitä ja suuri osa kaikkea siltä väliltä. Kaikki oppilaat eivät sovi eivätkä suostu enää asettumaan samaan muottiin. Monta ongelmaa saatettaisiin välttää, jos myös heidän ääntään kuunneltaisiin entistä herkemmällä korvalla.

Oppilaan tulisi mieltää koulu sen alusta saakka omakseen, häntä varten olevaksi mahdollisuudeksi, jota kaikilla maailman lapsilla ei suinkaan ole.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jo pelkkä peruskoulujärjestelmä on siinä määrin iso laiva, että se kääntyy hitaasti. Tehtävä onkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta sanotaan myös: jos on tahtotila, keksitään keinot, jos ei, keksitään selitykset. Samoin kuin pienistä puroista syntyy iso virta, voidaan isokin kakku syödä vain pieninä palasina!

Hannu Kreivilä

KM