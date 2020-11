Kaikki pääomapiirit itkevät vuorotellen mediassa kokoomuksen, yrittäjäjärjestöjen ja EK:n johdolla, miten paikallinen sopiminen työpaikoilla pitää saada juuri nyt mahdolliseksi. Metsäteollisuus ry:n irtautuminen työehtosopimustoiminnasta nosti ja sähköisti työnantajien hartaat toiveet taas otsikoihin.

On vaikea ymmärtää jatkuvaa jankutusta asiassa, sopiminenhan on jo nyt mahdollista. Mikäli se vain tarkoittaa sopimista aidosti eikä vain heikomman osapuolen periksi antamista ja luopumista. Sillä silloin se ei ole sopimista, vaan se on sanelua. On käytettävä oikeaa termistöä, jos ollaan vilpittömästi liikkeellä yhteiseksi hyväksi.

On vaikea uskoa yrittäjien halua sopia työntekijöiden kanssa aidosti, sillä taannoin he vastustivat myös jopa yhteistoimintalain laajennusta pienemmille työpaikoille.

Sopimisessa pitää aina olla kaksi kuta kuinkin tasavahvaa osapuolta. Luottamusmies – yksittäisestä työntekijästä puhumattakaan – ilman ”perälautana” toimivaa työehtosopimusta on aina heikompi osapuoli työnantajaansa nähden.

Jopa yleissitovan työehtosopimuksen turvin sopiminen on lähes mahdotonta.

Työnantajatahon päämääränä lienee tilanne, jossa sopiminen aloitetaan nollasta – eli ei huomioitaisi lainkaan sitä, mitä on ennen jo sovittu esimerkiksi työehtosopimuksilla.

Yli kahden vuosikymmenen oma kokemukseni työntekijöiden edunvalvonnassa on osoittanut, että jopa yleissitovan työehtosopimuksen turvin sopiminen on lähes mahdotonta.

Työnantajien asenteet työntekijöiden esityksiä kohtaan ovat valitettavan kielteisiä sekä usein myös ideologisia. Puheet yhteiseen hiileen puhaltamisesta tuntuvat olevan yksinomaan juhlapuhetta.

Mikko Ahomäki

ammattiosaston puheenjohtaja

pääluottamusmies

Turku